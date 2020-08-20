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Ведомости
Ведомости

Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления

Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением.В источнике
С чего всё началось
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с отравлением, сообщила
 в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Forbes01:33
Подробнее о событии
РИА Новости

Навальный находится в коме, заявили в ФБК

РИА Новости03:31
РИА СуперОмск

Вопрос о переводе Навального из Омска в Москву остается без ответа

РИА СуперОмск04:43
Тайга.инфо

Омский минздрав прокомментировал отравление Навального

Тайга.инфо01:11
Эхо Москвы

Источник ТАСС: Правоохранительные органы пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального

Эхо Москвы04:31
НГС55

Алексея Навального подключили к аппарату ИВЛ в реанимации омской БСМП-1

НГС5501:35
Интерфакс

Соратники Навального заявят о его отравлении в полицию и СКР

Интерфакс01:56
ТАСС

Пресс-секретарь Навального заявила, что он в коме

ТАСС02:37

«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны

Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.
РИА Новости03:37
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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Airbnb подала заявку на проведение IPO

По сообщениям СМИ, компания изначально рассматривала возможность проведения прямого листинга, который не предусматривает привлечение денежных средств, однако остановилась на традиционном IPO.
Интерфакс04:49