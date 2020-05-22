Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло выживших в авиакатастрофе в Пакистане возросло до трех

Власти пакистанской провинции Синд сообщают о по меньшей мере двух выживших, еще около 20 человек спасли из-под обломков зданий, отмечает Dawn. Ранее сообщалось о спасении исполнительного директора Банка Пенджаба Зафара Масуда, который занимал кресло 1C.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человека

Комсомольская правда12:07

По меньшей мере 66 человек погибли в авиакатастрофе в Пакистане

Известия14:53

Минимум 90 человек погибли при крушении самолёта в Пакистане

News.ru12:07

Власти Пакистана сообщили о двух выживших в авиакатастрофе близ Карачи

РБК14:55

В Пакистане создали комиссию по расследованию крушения самолета

РИА Новости15:54

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

RT на русском11:12

СМИ: число жертв авиакатастрофы в Пакистане выросло до 80

ТАСС16:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»

Российская газета 08:54
11
Авто

Renault представил обновлённый Kaptur для России

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
142
Здоровье

На Кубани число случаев коронавируса достигло 2974

Всего на Кубани зафиксировано 26 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
Деловая газета. Юг вчера в 03:51
932
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
1,3K
Экономика

Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту

На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News 10:27
3
Авто

Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300

Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.
Car.ru вчера в 02:20
Экономика

Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.
REGNUM 13:30
15
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
1K
Политика

Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09
Шоу-бизнес

Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе

Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подал в суд на разработчиков симулятора Football Manager в лице компании Sports Interactive за неправомерное использование названия команды.
ТАСС Спорт 15:10
Здоровье

Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 15:01
2
Происшествия

На Украине тяжело ранили прокурора

Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».
REGNUM 07:05
Происшествия

В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей

Форпост Северо-Запад 14:59
31
Политика

В НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу

США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения.
РБК 16:08
147
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом

Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Интерфакс 15:34
Энергетика

Цены на нефть начали снижение после периода роста

В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7%, до $33,6 за баррель, после мощного роста накануне.
RT на русском 16:22
33
Общество

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
56
Политика

США внесли в черный список более 30 юрлиц из Китая

Министерство торговли США добавило в черный список свыше 30 юридических лиц из Китая.
Газета.Ru 16:19
Космос

Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Lenta.ru 12:49
3
Футбол

Канте боится играть в футбол из-за коронавируса

ProstoProSport 14:45
Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
14
Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:38
42
Происшествия

«Фальшивых» полицейских с партией наркотиков поймали в Подмосковье

Ранее Telegram-канал BAZA сообщил, что в Подмосковье были задержаны двое полицейских с большой партией наркотиков.
Телеканал 360° 14:50
Кино

Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге

Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду.
Piter.tv вчера в 08:29
13
Общество

Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничений.
РИА Новости вчера в 15:39
3,2K
Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
40
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
7
Общество

На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
48
Общество

Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.
Аргументы и Факты 12:25
Главное