Ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявлял, что при крушении самолёта никто не выжил. 22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

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