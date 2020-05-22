Происшествия
RT на русскомВласти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявлял, что при крушении самолёта никто не выжил. 22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.
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В Сальском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357
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