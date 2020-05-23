По меньшей мере два человека выжили при крушении пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ пакистанского города Карачи. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь правительства провинции Синд Муртаза Вахаб.

Власти Пакистана сообщили о двух выживших в авиакатастрофе близ Карачи

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