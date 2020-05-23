Происшествия
РБКВласти Пакистана сообщили о двух выживших в авиакатастрофе близ Карачи
По меньшей мере два человека выжили при крушении пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ пакистанского города Карачи. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь правительства провинции Синд Муртаза Вахаб.
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Игрок напомнил восторженному журналисту, что механика ветра из Ghost of Tsushima реализована в серии Metro
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
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Названа лучшая экранизация Стивена Кинга
Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга.
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Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:29
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22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
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Мюнхенская "Бавария" не воспользовалась опцией по выкупу трансфера полузащитника испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, заявил председатель правления немецкого футбольного клуба Карл-Хайнц Румменигге.
РИА Новости 15:55
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Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
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OAnews вчера в 05:05
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СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте «Бессмертного полка»
Следователи предъявили обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда Денису Воронцову, разместившему на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Стало известно, что компания Renault в онлайн режиме представила рестайлинговый Kaptur для российского рынка.
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Для врачей стационарных организаций социального обслуживания доплата составит 40 тысяч рублей, а для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом, – 60 тысяч рублей.
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Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
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Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мыслями о смерти экс-тренера «Интера» Луиджи Симони.
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Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Экономика
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 08:29
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Президент Белоруссии указал на то, что хотя в стране создаются производства по выпуску ракет, ПВО, бронетехника и стрелковое оружие, продемонстрированные во время парада, тоже не сбрасываются со счетов.
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В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в столице за последние сутки скончались 67 пациентов.
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В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
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Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
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