Происшествия
RT на русскомВласти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявлял, что при крушении самолёта никто не выжил. 22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.
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с чего всё началось
Как рассказало агентство Associated Press со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны, при крушении выжили двое из 107 человек, находившихся на борту.БИЗНЕС Online09:45
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
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Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
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Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» озвучил свою идею о том, как ускорить проведение испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.
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В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
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С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
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Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»
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Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
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Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американского-катарского Совета по бизнесу.
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Бессимптомное течение коронавируса впервые зафиксировали у кошек
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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Украина подала в международный суд иск против России
Украина подала иск против России в Международный арбитражный суд в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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