с чего всё началось

Ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявлял, что при крушении самолёта никто не выжил. 22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 2,5K

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Армия и оружие Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".

Общество Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ "Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.

Общество Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая. 414

Общество Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии. 539

Музыка Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса. 850

Политика Жириновский предложил испытать вакцину от коронавируса на заключенных Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» озвучил свою идею о том, как ускорить проведение испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. 74

Экономика В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК. 148

Энергетика Европа отказывается от американского газа С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30. 1

Происшествия Братья-убийцы Костевы все же будут казнены Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американского-катарского Совета по бизнесу. 3

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 643