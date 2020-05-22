Происшествия

RT на русскомRT на русскомВласти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявлял, что при крушении самолёта никто не выжил. 22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.
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с чего всё началось
Как рассказало агентство Associated Press
 со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны, при крушении выжили двое из 107 человек, находившихся на борту.
БИЗНЕС Online09:45

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Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

RT на русском11:12

Авиакомпания подтвердила гибель 41 человека при авиакатастрофе в Пакистане

Известия13:09

В Пакистане подтвердили гибель 41 человека при крушении самолета в районе Карачи

ТАСС12:50

СМИ: В авиакатастрофе в Пакистане выжили 32 человека

Российская газета10:48

В авиакатастрофе в Пакистане выжил глава банка

РБК09:32

При крушении самолета в Пакистане погибли 90 человек

РИА Новости12:08

Минимум 90 человек погибли при крушении самолёта в Пакистане

News.ru12:07
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
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Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной

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Армия и оружие

Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска

Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".
Российская газета 05:14
Общество

Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ

"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
Газета.Ru 12:53
Общество

Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве

На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.
Известия 08:40
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Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
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Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
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Космос

NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике

HotGeo 01:38
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Политика

США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу

США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Музыка

Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube

Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
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Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
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Политика

Жириновский предложил испытать вакцину от коронавируса на заключенных

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» озвучил свою идею о том, как ускорить проведение испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.
Городовой 07:59
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Экономика

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.
ИА Красная Весна вчера в 03:03
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Энергетика

Европа отказывается от американского газа

С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Рамблер 08:41
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

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Анчелотти: «Зидан изменил мое представление о футболе»

Зидан изменил мое представление о футболе.
Sport24.ru 12:05
Технологии

Установлен новый рекорд скорости интернета

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Общество

Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»

Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года.
Вести.Ru 20 мая в 15:25
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Происшествия

Братья-убийцы Костевы все же будут казнены

Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американского-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 13:00
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Наука

Бессимптомное течение коронавируса впервые зафиксировали у кошек

Медики из Испании впервые обнаружили, что у кошек коронавирус может протекать бессимптомно.
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Давид Манукян вступился за Бузову и ответил на критику клипа «Журавли»

Совместное творчество звездной пары в клипе "Журавли", выпущенном к 9 мая, зрители не оценили.
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Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня

В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК 11:08
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Технологии

PAC-MAN исполняется 40 лет: NVIDIA воссоздала игру с помощью ИИ

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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Политика

Украина подала в международный суд иск против России

Украина подала иск против России в Международный арбитражный суд в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 07:45
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