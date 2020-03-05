Происшествия

Вести.RuВести.RuВласти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

В настоящее время братья находятся в номере гостиницы под охраной полиции, они должны явиться для дачи показаний в прокуратуру. На их арест выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов. Ранее Роналдиньо был лишен в Бразилии загранпаспорта за неуплату налогов.
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Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-игрока «Барселоны» Роналдиньо

Газета.Ru07:01

Парагвай подозревает бывшего футболиста Роналдиньо в использовании фальшивого паспорта

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Роналдинью арестован. За то, что стал парагвайцем

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У Роналдиньо большие проблемы с законом. Его арестовали в Парагвае

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В Парагвае выдали ордер на задержание Роналдинью

Матч ТВвчера в 23:33

Роналдиньо поймали с поддельным паспортом

Lenta.ruвчера в 23:28
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Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
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Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
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Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом

Путин отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом.
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Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
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Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

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На западе сирийской провинции Алеппо был уничтожен российский беспилотник, сообщил журналист Мохаммед Гораб в Twitter.
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Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

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Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале 2020 года снизились на 2,2% до 119 073 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто

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Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
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Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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