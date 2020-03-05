Происшествия
Вести.RuВласти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
В настоящее время братья находятся в номере гостиницы под охраной полиции, они должны явиться для дачи показаний в прокуратуру. На их арест выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов. Ранее Роналдиньо был лишен в Бразилии загранпаспорта за неуплату налогов.
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Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Общество
В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Экс-теннисист Кафельников обвиняет дочь в постоянной лжи
Биатлон
Биатлонистка Глазырина завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка IBU
Россиянка Екатерина Глазырина стала третьей в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в белорусских Раубичах.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен
Российский футбольный союз принял решение отложить четвертьфинальный поединок из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
Солдата срочной службы Руслана Мухатова, обвиненного в издевательствах над сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, приговорили к двум годам заключения условно.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Экономика
Туристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Авто
АвтоВАЗ запустил сборку флагманского Lada Xray Cross
На мощностях АвтоВАЗа стартовало производство Lada Xray Cross новой специальной серии Instinct.
Политика
Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны
Президента Турции Тайипа Эрдогана, который вылетел в четверг с визитом в Москву, сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.
Общество
Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине
Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»
Общество
Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса
Меры китайских властей по борьбе с коронавирусом уже принесли результаты, постепенно восстанавливается обычная активность.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
В Ростове задержан вербовщик террористических организаций
Мужчина, находившийся в России под видом беженца, занимался вербовкой неофитов в террористические организации.
Хоккей