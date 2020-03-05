Происшествия

Вести.RuВести.RuВласти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

В настоящее время братья находятся в номере гостиницы под охраной полиции, они должны явиться для дачи показаний в прокуратуру. На их арест выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов. Ранее Роналдиньо был лишен в Бразилии загранпаспорта за неуплату налогов.
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В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

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