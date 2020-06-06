По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

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