Коронавирус
ТАССВ Пермском крае сократят расходы на содержание чиновников
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному министерству финансов сократить на 10% расходы на содержание аппарата государственных органов края, а удержанные средства направить в резервный фонд, деньги из которого пойдут на борьбу с коронавирусом и соцподдержку граждан.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Пермского края поручил сократить расходы на содержание правительства
Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:55
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика
В Кремле оценили способность Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока.
Вечерняя Москва 13:24
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Космос
«БепиКоломбо» услышал «песню» магнитного поля Земли
В результате получилась своеобразная «песня» магнитного поля нашей планеты, по которой можно изучать структуру магнитосферы Земли, сообщается в твиттере миссии.
N+1 02:59
Общество
Кадыров объявил флешмоб для желающих побрить голову
«Издревле у наших предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения», — написал Кадыров.
Телеканал 360° вчера в 23:04
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 15:23
Шоу-бизнес
Седокова рассказала о трудностях группового секса
Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем.
НТВ 11:31
Общество
Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории
Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
Lenta.ru 18:05
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Политика
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс 18:59
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия 18:28
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Общество
ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
RT на русском 14:52
Общество
В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных
В США зарегистрирован первый в стране случай заражения коронавирусом домашних животных.
Российская газета 15:13
Игры
Для Dark Souls Remastered вышел набор с HD-текстурами
Dark Souls Remastered вышла 24 мая 2018 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 03:56
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 06:22
Шоу-бизнес
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
Общество
Обновились правила самоизоляции в Мурманской области
В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
Вечерний Мурманск 10:17
Политика
В США высказались о возможной второй волне коронавируса в стране
Президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском 19:10
Армия и оружие
Nikkei Asian Review: глупость США может подтолкнуть Россию и Китай к военному альянсу
Соединенные Штаты собственноручно подталкивают Москву и Пекин к более тесному сотрудничеству и созданию мощного альянса.
ПолитРоссия вчера в 08:13
Здоровье
Неправильное промывание носа повышает риск заболеть коронавирусом
Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что слишком концентрированный солевой раствор только повредит слизистую оболочку носа и даст коронавирусу дополнительный шанс на проникновение в организм.
MedikForum.ru 19:17
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru 19:34
Гаджеты
Gigabyte готовит платы на чипсете Intel Z490
Megaobzor.com 13:04
Экономика
Bloomberg оценил падение состояния Ахметова на 80% за семь лет
За семь лет состояние украинского миллиардера Рината Ахметова, которое раньше оценивалось в $22,4 млрд, сократилось на 80%, сообщает Bloomberg.
РБК 19:31
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
Экономика
«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
Здоровье
В Приамурье подтвердили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Амурской области, двое заболевших из города Белогорск, один из Благовещенска, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова.
РИА Новости 01:53