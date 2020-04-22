Коронавирус
Рифей-ПермьВласти Пермского края сократят расходы на содержание чиновников
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил сократить расходы на содержание краевого правительства. Таким образом, материальные расходы правительства региона будут сокращены на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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Глава Пермского края поручил сократить расходы на содержание правительства
Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:55
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
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Газета.Ru вчера в 09:54
Армия и оружие
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Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости 04:42
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РБК 12:51
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Sport24.ru 17:07
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Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Политика
Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США.
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Более 700 га тайги загорелось в Забайкальском крае
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Известия вчера в 23:38
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В Омской области ликвидировали пожар на несанкционированной свалке
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REGNUM 07:30
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Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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СМИ Северной Кореи отправили Ким Чен Ына в «глубокую медитацию»
Официальное новостное агентство Северной Кореи нарушило молчание о состоянии главы государства.
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Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru 19:34