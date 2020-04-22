Коронавирус

Рифей-ПермьРифей-ПермьВласти Пермского края сократят расходы на содержание чиновников

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил сократить расходы на содержание краевого правительства. Таким образом, материальные расходы правительства региона будут сокращены на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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В Пермском крае сократят расходы на содержание чиновников

ТАСС04:01

В Прикамье из-за коронавируса сократят расходы на содержание чиновников

Новости Перми 59.ru03:48

Дмитрий Махонин поручил сократить на 10% расходы на содержание госаппарата

Новый компаньон02:13

Глава Пермского края поручил сократить расходы на содержание правительства

Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:55

Махонин поручил правительству урезать расходы на содержание чиновников

АиФ Пермь02:50

Глава Пермского края предложил урезать расходы на чиновников из-за коронавируса

URA.Ru02:45

Власти Прикамья уменьшат расходы на содержание чиновников

Properm.ru03:35
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Транспорт

Камеры в Москве выявили за день 230 тысяч водителей без пропусков

ТВ Центр 15:28
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Общество

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
17
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
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Игры

Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля

Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
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Кино

Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса

Культуромания 15:29
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Футбол

Дмитрий Тарасов: рассказал, что поехал в детский дом, а мне пишут: «Да ты урод!»

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Общество

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
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Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
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Происшествия

Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного

Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.
АСТВ 19:59
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 14:38
Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Космос

Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал

Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru вчера в 09:54
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Армия и оружие

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости 04:42
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Общество

Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели

При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
РБК 12:51
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Футбол

Соболев: «Мечта — поиграть в Европе. Очень нравится Клопп»

Болел за них в Лиге чемпионов, чтобы именно тренер этот выиграл, и хотел, чтобы они выиграли АПЛ.
Sport24.ru 17:07
Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
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Политика

Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США.
RT на русском 19:25
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Происшествия

Более 700 га тайги загорелось в Забайкальском крае

В Забайкальском крае загорелись 730 га тайги в заказнике Цасучейский бор. Об этом 22 апреля сообщается на сайте регионального правительства.
Известия вчера в 23:38
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Происшествия

В Омской области ликвидировали пожар на несанкционированной свалке

Крупный пожар на несанкционированной свалке в Омской области ликвидирован на площади 1,5 гектара, сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 17:51
Космос

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС 15:52
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Общество

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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Общество

Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 08:06
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Политика

Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
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Политика

СМИ Северной Кореи отправили Ким Чен Ына в «глубокую медитацию»

Официальное новостное агентство Северной Кореи нарушило молчание о состоянии главы государства.
Телеканал 360° 13:34
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Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru 19:34
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