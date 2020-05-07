Коронавирус

РБКРБКВласти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
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В Петербурге будут вводить обязательный масочно-перчаточный режим

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Наталия Башкетова считает необходимым обязательное ношение масок и перчаток в Петербурге

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Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

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Елин: В Петербурге введут обязательный масочный режим

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В Петербурге будут продавать защитные маски и перчатки в метро

Петербургский дневник13:07
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Общество

Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
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Список работающих предприятий в Ивановской области расширят с 12 мая

В Ивановской области расширят список предприятий, которые смогут продолжить работу с 12 мая.
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

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На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло.
Вести.Ru 12:45
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Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
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Общество

СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы

Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
Известия 12:42
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
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Шевченко о сэйвах Дудека в финале ЛЧ: «До сих пор не могу смотреть, отворачиваюсь и выбрасываю телефон»

До сих пор не могу смотреть этот момент, отворачиваюсь, выбрасываю телефон, не могу.
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Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
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Происшествия

В Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали женщину

Lenta.ru 12:56
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Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
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Армия и оружие

В Пентагоне раскритиковали идею отказа от применения ядерного оружия

Исполняющий обязанности замглавы Пентагона Джеймс Андерсон заявил, что принятие США военной доктрины, в рамках которой страна не сможет первой нанести удар ядерным оружием, не уменьшит, а увеличит риск широкомасштабного конфликта.
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В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму

В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
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Политика

Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
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Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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REGNUM 04:15
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Происшествия

В Коми четырехлетний ребенок погиб после падения с 8 этажа

Как сообщили ИА REGNUM в УМВД по Коми, по предварительным данным мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего ребенок вместе с сеткой выпал с высоты восьмого этажа.
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В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть

Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru 12:15
Общество

Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая.
РБК 09:43
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Общество

Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что летом распространение коронавируса пойдет на спад.
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Общество

Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
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Евгений Иванович Елин
Российский политик
Российский политик. Кандидат экономических наук. Исполняющий обязанности Министра экономического развития Российской Федерации.
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