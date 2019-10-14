Экономика

REGNUMREGNUMВласти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно

«Средняя заработная плата будет расти около 10% в год», — объявил Корабельников. По данным Смольного, средний «доход от трудовой деятельности» в Петербурге в 2020 году составит 60 тыс. 790 рублей, а к 2022 году поднимется до 72 тыс. 470 рублей.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Петербург: главное за день

Петербургский дневник15:15

Смольный одобрил проект бюджета с ростом цен на проезд

АиФ Санкт-Петербург08:48

Смольный одобрил проект бюджета с пятирублёвым ростом цен на проезд

Фонтанка.Ру06:38

В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей

Санкт-Петербургские ведомости07:42

Смольный одобрил проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей

МР7.ру07:08

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета с дефицитом 36,7 млрд

ЗакC.Ру07:55

Смольный одобрил проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд

78.ru07:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 20:12, Вашингтон
Космос

Источник: запуск следующего навигационного спутника «Глонасс» отложили

Планировавшийся в ноябре запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк отложен на 2 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:08
Армия и оружие

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военные действия в Сирии

Президент США Дональд Трамп провел с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонный разговор, во время которого потребовал прекратить военные действия на севере Сирии.
Росбалт 19:20
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя

После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Molnet.ru 08:52
Армия и оружие

Сирийская армия заняла подконтрольный курдам город Табка

По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас-эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, еще 20 получили ранения.
Военное.РФ 03:21
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Политика

В Киеве начался марш против «формулы Штайнмайера» по Донбассу

В День защитника Украины в центре Киева проходит массовая акция протеста против «формулы Штайнмайера» по Донбассу под названием «Нет капитуляции».
Телеканал RTVI 11:49
Армия и оружие

Эсминец США «Портер» вошел в Черное море

В Черное море вошел эсминец США «Портер», передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Аргументы и Факты 12 октября в 14:18
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика

Премьер Украины ответил на сообщения о посещении концерта неонацистов

Журналистская правда 08:03
Наука

В пещере Израиля нашли доисторические «консервы»

Группа археологов, исследовавших пещеру Кесем поблизости от Тель-Авива, обнаружила следы стоянки древних людей.
МИР 24 03:13
Футбол

Поддержавший войну в Сирии футболист отстранен от команды

Поддержавший войну в Сирии футболист клуба второй немецкой бундеслиги "Санкт-Паули" Дженк Шахин отстранен от клуба.
Газета.Ru 19:18
Здоровье

Названы признаки дефицита витамина В12

Исследователи из Великобритании сообщили, что дефицит в организме витамине В12 можно определить по коже лица.
Goroday.ru вчера в 16:12
Хоккей

Легенда хоккея Алексей Касатонов отмечает 60-летие

ТК Звезда вчера в 23:57
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском 15:07
Политика

Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина

Газета.Ru 14:42
Гаджеты

Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 10:45
Политика

У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у Южных Курил

Серия землетрясений сотрясла Южные Курилы 13 октября, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Красная весна вчера в 12:40
Наука

Статью о привлекательности женщин на каблуках отозвали из журнала

Редакция журнала Archives of Sexual Behavior отозвала статью 2014 года, посвященную влиянию каблуков на женскую привлекательность.
N+1 07:32
Политика

Елизавета II подтвердила намерения Джонсона выйти из ЕС 31 октября

"Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31 октября", - сказала королева, рассказывая о планах кабинета министров.
Интерфакс 07:24
Общество

Диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Smolnarod.ru вчера в 14:21
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии

Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Чемпионат 07:15
Шоу-бизнес

Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей

Телепрограмма 02:00
Общество

Знаки Зодиака, которые помнят свою первую любовь всю жизнь

Московский Комсомолец вчера в 15:04
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика

Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей

Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
RT на русском 08:04
Происшествия

Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга

РИА Новости 14:57
Футбол

Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
РИА Новости 11:10
Политика

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное