Экономика
REGNUMВласти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно
«Средняя заработная плата будет расти около 10% в год», — объявил Корабельников. По данным Смольного, средний «доход от трудовой деятельности» в Петербурге в 2020 году составит 60 тыс. 790 рублей, а к 2022 году поднимется до 72 тыс. 470 рублей.
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В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
Санкт-Петербургские ведомости07:42
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Космос
Источник: запуск следующего навигационного спутника «Глонасс» отложили
Планировавшийся в ноябре запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк отложен на 2 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военные действия в Сирии
Президент США Дональд Трамп провел с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонный разговор, во время которого потребовал прекратить военные действия на севере Сирии.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя
После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Армия и оружие
Сирийская армия заняла подконтрольный курдам город Табка
По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас-эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, еще 20 получили ранения.
Политика
В Киеве начался марш против «формулы Штайнмайера» по Донбассу
В День защитника Украины в центре Киева проходит массовая акция протеста против «формулы Штайнмайера» по Донбассу под названием «Нет капитуляции».
Армия и оружие
Эсминец США «Портер» вошел в Черное море
В Черное море вошел эсминец США «Портер», передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Политика
Премьер Украины ответил на сообщения о посещении концерта неонацистов
Наука
В пещере Израиля нашли доисторические «консервы»
Группа археологов, исследовавших пещеру Кесем поблизости от Тель-Авива, обнаружила следы стоянки древних людей.
Футбол
Поддержавший войну в Сирии футболист отстранен от команды
Поддержавший войну в Сирии футболист клуба второй немецкой бундеслиги "Санкт-Паули" Дженк Шахин отстранен от клуба.
Здоровье
Названы признаки дефицита витамина В12
Исследователи из Великобритании сообщили, что дефицит в организме витамине В12 можно определить по коже лица.
Хоккей
Легенда хоккея Алексей Касатонов отмечает 60-летие
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у Южных Курил
Серия землетрясений сотрясла Южные Курилы 13 октября, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Наука
Статью о привлекательности женщин на каблуках отозвали из журнала
Редакция журнала Archives of Sexual Behavior отозвала статью 2014 года, посвященную влиянию каблуков на женскую привлекательность.
Политика
Елизавета II подтвердила намерения Джонсона выйти из ЕС 31 октября
"Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31 октября", - сказала королева, рассказывая о планах кабинета министров.
Общество
Диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии
Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Шоу-бизнес
Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей
Общество
Знаки Зодиака, которые помнят свою первую любовь всю жизнь
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Политика
Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей
Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
Происшествия
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
Футбол
Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.