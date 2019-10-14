В администрации Петербурга одобрили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Проект финансового документа 14 октября рассмотрели на заседании городского правительства. Согласно проекту доходы в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы — 701,4 млрд.

Смольный одобрил проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей

Общество Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.

Футбол Франция сыграла вничью с Турцией, Исландия обыграла Андорру Сборная Франции сыграла вничью с Турцией (1:1) в домашнем матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н. Единственный мяч в составе чемпионов мира провел на 76-й минуте форвард Оливье Жиру.

Происшествия Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

Происшествия Таксист выбросил мать с двухлетним ребенком из машины в Новосибирске 14 октября в Новосибирске водитель такси силой вытащил из машины женщину с ребенком и уехал.

Политика Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.

Культура Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".

Политика Кремль отвергает возможность обсуждения статуса Крыма "Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи", – цитирует РИА "Новости" представителя Кремля.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Футбол Новый тренер «Спартака» Тедеско высказался о стиле игры Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о стиле игры, который он планирует прививать столичному клубу.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Происшествия В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.

Футбол Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной Голами в составе сборной Украины отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти).

Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Хоккей Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо» Нападающий "Колорадо" Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, тогда как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин помимо гола занес себе в актив еще и результативный пас.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера» На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях Комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Шоу-бизнес Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

Футбол Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".