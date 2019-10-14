Экономика
МР7.руСмольный одобрил проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
В администрации Петербурга одобрили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Проект финансового документа 14 октября рассмотрели на заседании городского правительства. Согласно проекту доходы в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы — 701,4 млрд.
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В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
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