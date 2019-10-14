Экономика

REGNUMREGNUMВласти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно

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«Средняя заработная плата будет расти около 10% в год», — объявил Корабельников. По данным Смольного, средний «доход от трудовой деятельности» в Петербурге в 2020 году составит 60 тыс. 790 рублей, а к 2022 году поднимется до 72 тыс. 470 рублей.
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Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно

REGNUM07:20

В Смольном пообещали рост средней зарплаты петербуржцев на 10% ежегодно

Коммерсантъ Санкт-Петербург05:16
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