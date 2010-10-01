Экономика

Piter.tvPiter.tvСмольный пообещал рост зарплат петербуржцев на 10% ежегодно

Средняя заработная плата будет расти около 10% в год заявил он Власти Петербурга отметили, что средний "доход от трудовой деятельности" в городе в 2020 году составит около 60 тысяч рублей к 2020 году. Кроме того, в 2022 году петербуржцы будут получать до 72 тысяч рублей.
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Власти Санкт-Петербурга обещают индексировать зарплату на 10% каждый год

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Смольный пообещал рост зарплат петербуржцев на 10% ежегодно

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Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
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