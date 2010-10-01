Средняя заработная плата будет расти около 10% в год заявил он Власти Петербурга отметили, что средний "доход от трудовой деятельности" в городе в 2020 году составит около 60 тысяч рублей к 2020 году. Кроме того, в 2022 году петербуржцы будут получать до 72 тысяч рублей.

Авто УАЗ поднял цены на все свои модели Ульяновский автозавод (УАЗ) поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.

Армия и оружие Зеленский посетил передовую в Донбассе Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.

Футбол Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.

Армия и оружие США планирует настроить страны НАТО против Турции Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Экономика Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Россиян предупреждают об изменении транспортного налога ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Гаджеты Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка смартфонов за девять месяцев 2019 года Пресс-служба Группы «М.Видео-Эльдорадо» (относится к ПФГ «САФМАР» предпринимателя М.Гуцериева) сообщила о том, что специалисты ритейлера завершили исследование развития отечественного рынка смартфонов за первые девять месяцев текущего года.

Происшествия В Стрежевом задержан подозреваемый в серии изнасилований В Стрежевом задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении серии преступлений против половой свободы и неприкосновенности в последние 15 лет.

Армия и оружие США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции США ввели санкции против трех граждан Турции, включая министра обороны страны Хулуси Акара, сообщается на сайте американского Минфина.

Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Энергетика Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти "Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.

Здоровье Лекарство для лечения цистита угрожает потерей зрения Интерстициальный цистит вызывает хронические боли в области мочевого пузыря и таза. В основном этим заболеванием страдают женщины.

Общество Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.

Политика Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.