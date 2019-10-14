Экономика
REGNUMВласти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно
«Средняя заработная плата будет расти около 10% в год», — объявил Корабельников. По данным Смольного, средний «доход от трудовой деятельности» в Петербурге в 2020 году составит 60 тыс. 790 рублей, а к 2022 году поднимется до 72 тыс. 470 рублей.
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В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
Санкт-Петербургские ведомости07:42
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
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Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате
Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
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Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
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Ученица Этери Тутберидзе заняла первое место. Для Косторной это первая победа на взрослом турнире.
Газета.Ru вчера в 13:33
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Употребление салатов может довести до инсульта
Ученые объяснили, как употребление салатов может навредить человеку и даже спровоцировать инсульт.
ФедералПресс 02:02
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В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
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Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
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Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
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Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
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Общество
В России завершается переход на цифровое телевещание
Еще 21 регион с 14 октября сможет принимать сигнал цифрового телевещания, таким образом, переход на "цифру" завершится по всей стране.
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«Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»
В домашнем матче регулярного розыгрыша КХЛ «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом».
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Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков
Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.
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Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
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Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
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Диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Smolnarod.ru вчера в 14:21
Армия и оружие
NYT: США не смогли вывезти из Сирии 50 особо опасных террористов ИГ
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о том, что Вашингтон успел вывезти из района боевых действий наиболее опасных террористов.
ГЛАС.RU 02:25
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Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
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Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
Коммерсантъ 14:21
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя
После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
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В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
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Анастасия Бадьина из Саянска прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»
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