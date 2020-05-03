Коронавирус
BFM.ruВласти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц
Очереди из машин скорой помощи у медучреждений Петербурга, где принимают пациентов с COVID-19, связаны с новой схемой приема больных в стационары. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
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с чего всё началось
Очереди из машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом COVID-19, связаны с новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.Коммерсантъвчера в 19:59
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За ситуацией с наличием свободных коек в петербургских стационарах следит Центр экстренной медицинской эвакуации
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