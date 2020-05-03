Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВласти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

Очереди из машин скорой помощи у медучреждений Петербурга, где принимают пациентов с COVID-19, связаны с новой схемой приема больных в стационары. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
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Очереди из машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом COVID-19, связаны с новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, сообщает пресс-служба
 комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Коммерсантъвчера в 19:59

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Власти Петербурга связали очереди из машин скорой помощи с новой схемой приема больных

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Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров

РБКвчера в 17:12

Очереди скорых у стационаров обусловлены новой схемой приема инфекционных больных

78.ruвчера в 16:11

За ситуацией с наличием свободных коек в петербургских стационарах следит Центр экстренной медицинской эвакуации

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Комздрав объяснил наличие очередей скорых у больниц Санкт-Петербурга

Невские Новостивчера в 16:11

Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

РИА Новостивчера в 16:28

В Смольном объяснили очереди из скорых у больниц Петербурга

Город+вчера в 15:37
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Экономика

Названы главные признаки финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Экономика

Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина

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URA.Ru 01 мая в 05:20
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Общество

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
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Общество

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Шоу-бизнес

Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
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Происшествия

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Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 12:18
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Политика

Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
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Общество

Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
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Происшествия

В Перелюбском районе коронавирус выявлен у 11 членов курдской семьи

Сегодня оперативный штаб Саратовской области объявил сразу об 11 случаях подтвержденного коронавируса в Перелюбском районе.
Взгляд-инфо 02:33
Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
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Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
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Общество

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Сообщается, что больше всего в цене потеряло элитное жилье. Из-за коронавируса спрос на него сильно упал.
Online47.ru вчера в 11:23
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Политика

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Известия вчера в 02:38
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
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Транспорт

В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
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Авто

Российский авторынок может упасть на 30-50%

Как считают аналитики, годовые показатели по объему продаж новых автомобилей в России в этом году могут сократиться на 30% при наиболее удачном развитии ситуации.
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Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 02:26
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Piter.tv 30 апреля в 15:43
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Экономика

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
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Армия и оружие

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Экономика

ЦБ прекратил продажу валюты и рубль спикировал вниз, вернется ли Набиуллина обратно на рынок

Центробанк на праздники прекратил продажи валюты, и он резко подешевел, в соотношении к доллару, курс на валютных торгах в Лондоне возрос до 75,79, а евро – до 83 рублей.
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
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Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
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Политика

Путин выступит с обращением 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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В Московской области загорелся склад с растительным маслом

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
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Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

RT на русском вчера в 23:37
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Здоровье

48 новых случаев коронавируса выявлено в Саратовской области

На 2 мая в Саратовской области у 535 человек подтвержден COVID, из них 95 человек выздоровели, в том числе 22 человека за минувшие сутки.
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