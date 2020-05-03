с чего всё началось

Очереди из машин скорой помощи у медучреждений Петербурга, где принимают пациентов с COVID-19, связаны с новой схемой приема больных в стационары. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Экономика Названы главные признаки финансового мошенничества Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости. 11

Шоу-бизнес Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева. 27

Политика Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС. 87

Происшествия В Перелюбском районе коронавирус выявлен у 11 членов курдской семьи Сегодня оперативный штаб Саратовской области объявил сразу об 11 случаях подтвержденного коронавируса в Перелюбском районе.

Политика МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 784

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 225

Транспорт В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро. 384

Авто Российский авторынок может упасть на 30-50% Как считают аналитики, годовые показатели по объему продаж новых автомобилей в России в этом году могут сократиться на 30% при наиболее удачном развитии ситуации. 13

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта. 271

Экономика ЦБ прекратил продажу валюты и рубль спикировал вниз, вернется ли Набиуллина обратно на рынок Центробанк на праздники прекратил продажи валюты, и он резко подешевел, в соотношении к доллару, курс на валютных торгах в Лондоне возрос до 75,79, а евро – до 83 рублей.

Общество В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. 2,3K

Политика Путин выступит с обращением 9 мая Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 4K