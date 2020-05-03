Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти Петербурга объяснили очереди из скорых у стационаров

Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров. Это связано с изменением схемы приема пациентов. По новым правилам, одновременно в помещении первичного осмотра не может быть больше девяти человек.
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Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров

РБК17:12

В Смольном объяснили очереди из скорых у больниц Петербурга

Город+15:37

Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров

РИА Новости16:28

За ситуацией с наличием свободных коек в петербургских стационарах следит Центр экстренной медицинской эвакуации

Телеканал Санкт-Петербург16:12

Комздрав объяснил наличие очередей скорых у больниц Санкт-Петербурга

Невские Новости16:11

Очереди скорых у стационаров обусловлены новой схемой приема инфекционных больных

78.ru16:11

Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц

REGNUM16:33
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Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название

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Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева

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РИА Новости вчера в 12:33
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В Магаданской области с сопки вывезли группу заблудившихся туристов

ТАСС 21:32
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Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс 13:05
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Общество

На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след

Lenta.ru 21:37
Общество

Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500

Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости 21:30
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском 11:50
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Происшествия

В Боливии разбился самолет с испанцами на борту

Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter.
РИА Новости 21:24
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская посоветовала Аршавину заниматься своими детьми

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что при этом методы воспитания, которых придерживаются Плющенко и Рудковская, ранее не раз подвергались критике и вызывали громкие скандалы.
Uznayvse.ru 08:01
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Экономика

Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля

Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
News.ru 20:25
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Экономика

Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Армия и оружие

Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

Коммерсантъ вчера в 22:13
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Гаджеты

В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5

Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
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Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
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Кино

Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

Как сообщает Variety, коллега сценариста Дон Манчини заявил, что ошеломлен известием о кончине Лафии, который с самого начала был важнейшим элементом «семьи Чаки».
Аргументы и Факты 20:55
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

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Lenta.ru 19:36
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Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Футбол

Агент Чалова сообщил об интересе к игроку из нескольких стран

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова заявил, что в услугах его клиента заинтересованы несколько зарубежных клубов.
РБК 09:31
Политика

Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии

«Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».
URA.Ru 21:40
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском 19:49
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
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Общество

Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке на Крестовском острове

РБК 19:05
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Технологии

«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц

Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
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