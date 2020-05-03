Коронавирус
Российская газетаВласти Петербурга объяснили очереди из скорых у стационаров
Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров. Это связано с изменением схемы приема пациентов. По новым правилам, одновременно в помещении первичного осмотра не может быть больше девяти человек.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
За ситуацией с наличием свободных коек в петербургских стационарах следит Центр экстренной медицинской эвакуации
Телеканал Санкт-Петербург16:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
Кино
Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название
Discover24 вчера в 14:30
Общество
Соловьев оценил сообщения об особняке Малышевой в США
В комментарии Ura.ru Соловьев, оценивая критику в адрес Малышевой, напомнил, что она уже много лет «блистательно работает на Первом канале», а также является «замечательным врачом».
Взгляд.ру 30 апреля в 07:16
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева
Вечерняя Москва вчера в 14:56
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс 13:05
Общество
На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
Lenta.ru 21:37
Общество
Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500
Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости 21:30
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter.
РИА Новости 21:24
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посоветовала Аршавину заниматься своими детьми
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что при этом методы воспитания, которых придерживаются Плющенко и Рудковская, ранее не раз подвергались критике и вызывали громкие скандалы.
Uznayvse.ru 08:01
Экономика
Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля
Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
News.ru 20:25
Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Армия и оружие
Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ вчера в 22:13
Гаджеты
В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5
Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
OAnews 10:36
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился
Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Как сообщает Variety, коллега сценариста Дон Манчини заявил, что ошеломлен известием о кончине Лафии, который с самого начала был важнейшим элементом «семьи Чаки».
Аргументы и Факты 20:55
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Футбол
Агент Чалова сообщил об интересе к игроку из нескольких стран
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова заявил, что в услугах его клиента заинтересованы несколько зарубежных клубов.
РБК 09:31
Политика
Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии
«Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».
URA.Ru 21:40
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском 19:49
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ 13:12
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17