Коронавирус
РИА НовостиВласти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
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За ситуацией с наличием свободных коек в петербургских стационарах следит Центр экстренной медицинской эвакуации
Телеканал Санкт-Петербург16:12
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Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
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Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 12:44
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 15:40
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 05:39
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
Общество
Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество
Предприниматель Илон Маск предполагает распродать почти все свое имущество. Соответствующая запись размещена в пятницу в Twitter Маска.
ТАСС вчера в 12:59
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости 21:56
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург 12:08
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Армия и оружие
Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился
Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Политика
МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском 20:47
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today вчера в 05:54
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26