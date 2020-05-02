Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
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Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров

РБК17:12

За ситуацией с наличием свободных коек в петербургских стационарах следит Центр экстренной медицинской эвакуации

Телеканал Санкт-Петербург16:12

Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

РИА Новости16:28

Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц

REGNUM16:33

Комздрав объяснил наличие очередей скорых у больниц Санкт-Петербурга

Невские Новости16:11

Очереди скорых у стационаров обусловлены новой схемой приема инфекционных больных

78.ru16:11

В Смольном объяснили очереди из скорых у больниц Петербурга

Город+15:37
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 12:44
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Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 15:40
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Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 05:39
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
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Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
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Общество

Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество

Предприниматель Илон Маск предполагает распродать почти все свое имущество. Соответствующая запись размещена в пятницу в Twitter Маска.
ТАСС вчера в 12:59
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
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Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости 21:56
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки

Украина.ру 01:51
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Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Lenta.ru 12:18
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург 12:08
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
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Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Армия и оружие

Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

Коммерсантъ вчера в 22:13
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился

Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
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Политика

МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
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Общество

Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском 20:47
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
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Шоу-бизнес

Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today вчера в 05:54
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
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