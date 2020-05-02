Коронавирус
РИА НовостиВласти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой поступления больных, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
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За ситуацией с наличием свободных коек в петербургских стационарах следит Центр экстренной медицинской эвакуации
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 16:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Армия и оружие
Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии
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На днях в Иволгинском районе состоялся молебен.
Номер один вчера в 06:26
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
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Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Тысяча человек на Чаяндинском месторождении заражена коронавирусом
Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у тысячи работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование.
SakhaPress.ru вчера в 06:13
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru вчера в 13:34
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В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса
В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
Невские Новости 01 мая в 23:00
Кино
Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
Piter.tv 30 апреля в 09:06
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости вчера в 21:56
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Экономика
Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля
Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
News.ru вчера в 20:25
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 30 апреля в 14:05
Политика
Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо.
ТАСС вчера в 18:11
Общество
За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус
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Газета.Ru вчера в 01:16
Экономика
Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ
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Коммерсантъ 01 мая в 03:15
Наука
В России могут создать импортозамещающие магнитные томографы
Специалисты российской атомной отрасли выступили с предложением создать современные импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для отечественных медучреждений.
Online47.ru вчера в 21:40
Путешествия
Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году
Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru вчера в 10:07
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс вчера в 04:17
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Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
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Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
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Хоккей
Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»
Стал известен новый главный тренер «Локомотива».
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Общество
Познер прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
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Вечерняя Москва 01 мая в 23:25
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
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Новые наушники от «Samsung» получат функцию Apple AirPods Pro
Согласно полученной информации, Galaxy Buds X будут оснащены по аналогии с AirPods Pro и Pixel Buds функцией шумоподавления.
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Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Общество
Вспышка SARS-CoV2 зарегистрирована на «Эваларе»
По данным программы «Вести-Алтай», заражение SARS-CoV2 лабораторно подтверждено у 10 человек.
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