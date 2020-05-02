Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой поступления больных, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 636

Общество Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Общество Тысяча человек на Чаяндинском месторождении заражена коронавирусом Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у тысячи работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование. 60

Спорт Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.

Экономика Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ 2 апреля правительство выпустило постановление №424, позволяющее населению, управляющим компаниям и товариществам собственников жилья не платить штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт до конца 2020 года. 87

Наука В России могут создать импортозамещающие магнитные томографы Специалисты российской атомной отрасли выступили с предложением создать современные импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для отечественных медучреждений. 9

Общество Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции. 2,3K

Хоккей Андрей Скабелка возглавил «Локомотив» Стал известен новый главный тренер «Локомотива».