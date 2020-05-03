Власти Петербурга объяснили скопление машин скорой помощи у медучреждений в городе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

В Петербурге объяснили скопление скорых у стационаров

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