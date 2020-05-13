Губернатор Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского после отчета в ЗакСе, объяснил, почему петербуржцам не выдают бесплатно маски и перчатки.

с чего всё началось

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