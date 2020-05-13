Коронавирус
ИзвестияВласти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
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с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского после отчета в ЗакСе, объяснил, почему петербуржцам не выдают бесплатно маски и перчатки.Петербургский дневниквчера в 06:18
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Беглов не считает нужным раздавать маски всем жителям Петербурга из-за приезжих
Коммерсантъвчера в 11:32
Александр Беглов объяснил, почему петербуржцам помогают не масками, а деньгами
Петербургский дневниквчера в 06:18
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Энергетика
Мировые цены на нефть растут на торгах
Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
Газета.Ru 01:40
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей
Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%).
REGNUM 00:49
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Политика
Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
Общество
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28
Здоровье
В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
Кино
Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian перенесли из-за коронавируса
Новые даты проведения 18-го Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian объявлены в Приморье, из-за коронавируса он состоится в октябре, сообщает оргкомитет фестиваля.
РИА Новости 00:41
Происшествия
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
РИА Новости вчера в 00:34
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Общество
Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
Политика
Трамп на год продлил запрет сотрудничества с Huawei
Как сообщили в пресс-службе Белого дома, глава государства направил письмо Конгрессу, в котором указал, что сохраняется угроза утечки информационных технологий к противникам Соединенных Штатов, и поэтому он решил продлить действие указа еще на один год.
RuNews24.ru 00:08
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Футбол
ФИФА узнала о применении допинга футболистами сборной России
В числе предполагаемых нарушителей — 36 российских футболистов, пишет Daily Mail.
Росбалт 12 мая в 05:00
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий вчера в 12:43
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
РБК вчера в 09:14
Культура
Дягилевский фестиваль планируют провести в конце августа
Дягилевский фестиваль в 2020 году в Перми, который должен быть пройти с 12 по 21 июня, может быть перенесен на конец августа из-за пандемии коронавируса, 13 мая сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства по вопросам культуры, образования, спорта и туризма Антона Клепикова.
ИА Красная Весна вчера в 16:32
Культура
Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Фрекен Жюли» Театра Наций
14 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko состоится показ онлайн-спектакля Театра Наций «Фрекен Жюли» с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова и Юлии Пересильд.
SIA.ru вчера в 10:09
Игры
Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений
NewInform 12 мая в 06:33
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Экономика
В Тюмени закрывается Антипинский НХК
В Тюмени предприятие было создано в апреле прошлого года до появления проблем на «Антипинском НПЗ» Комплекс имел уставный капитал 1 млн рублей, в нем планировали заниматься производством нефтепродуктов.
NashGorod.ru 01:46