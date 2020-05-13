Коронавирус

ИзвестияИзвестияВласти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
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с чего всё началось

Александр Беглов объяснил, почему петербуржцам помогают не масками, а деньгами

Губернатор Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского после отчета в ЗакСе, объяснил, почему петербуржцам не выдают бесплатно маски и перчатки.
Петербургский дневниквчера в 06:18

Подробнее о событии

Беглов объяснил, почему всем подряд нельзя раздать маски

АБНвчера в 19:45

Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»

REGNUMвчера в 06:04

Беглов не считает нужным раздавать маски всем жителям Петербурга из-за приезжих

Коммерсантъвчера в 11:32

Глава Петербурга объяснил, почему маски не раздают бесплатно

Piter.tvвчера в 06:56

Александр Беглов объяснил, почему петербуржцам помогают не масками, а деньгами

Петербургский дневниквчера в 06:18

Беглов предложил отказаться от бесплатной раздачи масок из-за большого количества приезжих в Петербурге

Эхо Москвывчера в 17:05

Беглов объяснил, почему в Петербурге маски не раздают бесплатно

DP.RUвчера в 05:37
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Энергетика

Мировые цены на нефть растут на торгах

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
Газета.Ru 01:40
Экономика

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
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Общество

Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты

С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,4K
Общество

Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей

Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%).
REGNUM 00:49
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Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
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Политика

Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
Общество

В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28
Здоровье

В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
1
Кино

Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian перенесли из-за коронавируса

Новые даты проведения 18-го Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian объявлены в Приморье, из-за коронавируса он состоится в октябре, сообщает оргкомитет фестиваля.
РИА Новости 00:41
1
Происшествия

В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

РИА Новости вчера в 00:34
2
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
16
Общество

Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
9
Политика

Трамп на год продлил запрет сотрудничества с Huawei

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, глава государства направил письмо Конгрессу, в котором указал, что сохраняется угроза утечки информационных технологий к противникам Соединенных Штатов, и поэтому он решил продлить действие указа еще на один год.
RuNews24.ru 00:08
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Футбол

ФИФА узнала о применении допинга футболистами сборной России

В числе предполагаемых нарушителей — 36 российских футболистов, пишет Daily Mail.
Росбалт 12 мая в 05:00
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
16
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий вчера в 12:43
1,2K
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК вчера в 09:14
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Культура

Дягилевский фестиваль планируют провести в конце августа

Дягилевский фестиваль в 2020 году в Перми, который должен быть пройти с 12 по 21 июня, может быть перенесен на конец августа из-за пандемии коронавируса, 13 мая сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства по вопросам культуры, образования, спорта и туризма Антона Клепикова.
ИА Красная Весна вчера в 16:32
1
Культура

Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Фрекен Жюли» Театра Наций

14 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko состоится показ онлайн-спектакля Театра Наций «Фрекен Жюли» с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова и Юлии Пересильд.
SIA.ru вчера в 10:09
1
Игры

Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений

NewInform 12 мая в 06:33
Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
30
Экономика

В Тюмени закрывается Антипинский НХК

В Тюмени предприятие было создано в апреле прошлого года до появления проблем на «Антипинском НПЗ» Комплекс имел уставный капитал 1 млн рублей, в нем планировали заниматься производством нефтепродуктов.
NashGorod.ru 01:46
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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