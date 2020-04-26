Коронавирус
РИА НовостиВласти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии
В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. Помимо врача-анестезиолога из Петербурга, в нем сейчас упоминаются четыре медсестры из разных городских больниц и поликлиник.
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с чего всё началось
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.РИА Новости16:44
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Экспресс газета 17:21
Политика
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Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини признался в том, что не хочет возобновления национального чемпионата, передает La Gazzetta dello Sport.
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