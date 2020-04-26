Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.

с чего всё началось

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. Помимо врача-анестезиолога из Петербурга, в нем сейчас упоминаются четыре медсестры из разных городских больниц и поликлиник.

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