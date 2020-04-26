Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. Помимо врача-анестезиолога из Петербурга, в нем сейчас упоминаются четыре медсестры из разных городских больниц и поликлиник.
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с чего всё началось

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости16:44

Подробнее о событии

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

РЕН ТВ20:14

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

РБК15:44

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

РИА Новости16:44

Врачи объяснили обстоятельства гибели четырех медсестер в Петербурге

ФАН19:00

Власти Петербурга сообщили о смерти четырех медсестер с COVID-19

Интерфакс14:09

С начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с коронавирусом

МР7.ру13:19

В Петербурге от COVID-19 скончались четыре медсестры

REGNUM12:18
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Общество

Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями

Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
Рамблер 08:53
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру 06:46
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Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
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Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвержден коронавирус

Проведенное повторное исследование подтвердило коронавирус у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника, расположенного в Змеиногорском районе Алтайского края.
Kursk.com 03:33
12
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
198
Общество

В России приняли закон о выплатах семьям с безработными

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор вчера в 12:00
Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии

Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor вчера в 02:31
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Армия и оружие

Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО

После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня 13:50
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Здоровье

Посиневшие пальцы признали ранним симптомом заражения COVID-19

Инфекционист из Университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах рассказал USA Today, что пятна на ногах, вызывающие жжение, появляются на самых ранних стадиях заболевания.
ТВ Центр вчера в 07:28
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Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
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Политика

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:48
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Экономика

Зуботехнические лаборатории попросили о господдержке

Единственными заказчиками протезов, изготавливаемых лабораториями, являются стоматологические клиники.
Vademecum вчера в 14:47
Наука

Математики усомнились в эффективности БЦЖ против коронавируса

В расчётах использовались сведения только тех государств, которые, во-первых, раскрывают статистику по коронавирусу с учётом возрастного деления заболевших, во-вторых, имели в прошлом обязательную вакцинацию БЦЖ.
Популярная механика 23 апреля в 10:17
7
Общество

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Специалисты МЧС рекомендуют строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях, когда возникает угроза жизни.
РИА Новости 20:13
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Космос

Корабль «Прогресс МС-14» поставил рекорд по времени полета до МКС

К Международной космической станции пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-14».
Росбалт 04:23
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Здоровье

В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза

В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
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Футбол

Уткин не считает Ибрагимовича великим футболистом

Известный журналист Василий Уткин заявил, что прославленный шведский нападающий Златан Ибрагимович не является великим футболистом.
ProstoProSport вчера в 13:45
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Футбол

Манчини: я не хочу возобновления Серии А

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини признался в том, что не хочет возобновления национального чемпионата, передает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 16:41
Происшествия

Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован

Интерфакс 18:37
Здоровье

В Крыму нашли рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в Крыму зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное количество за период эпидемии.
Утро.ru 04:30
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Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус

РИА Новости вчера в 22:23
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
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