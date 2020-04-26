Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

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