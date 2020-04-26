Коронавирус
РБКВласти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.
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Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
Общество
Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной
Эпидемия коронавирусной инфекции на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») вследствие своей аномальной статистики озадачила эпидемиологов, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru 05:10
Энергетика
В России задумались о сжигании добытой нефти из-за низкого спроса
Мелкие российские нефтяные предприятия рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть.
News.ru вчера в 12:25
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Происшествия
Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован
Спасатели локализовали возгорание на заводе по производству битума и дорожно-полимерной ленты Техпрогресс под Тулой, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.
Интерфакс 18:37
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для дачников и прогулок пенсионеров
Инфекционисты поспорили о скачках заболеваемости COVID-19 и выходе на плато Для тех, у кого есть дача, но нет возможности поехать на машине, можно организовать транспортировку при запросе соответствующего пропуска и так распределить потоки, чтобы минимизировать социальные контакты, добавила Киркора.
Национальная служба новостей 03:31
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Здоровье
Эпидемиолог, стоящий за спорной стратегией Швеции по коронавирусу: «Закрывать границы — это просто смешно» (Nature, Великобритания) (Nature)
Швеция не закрыла границы и не ввела строгие правила социального дистанцирования.
ИноСМИ 18:35
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Происшествия
В тульской колонии у 11 заключенных выявили коронавирус
Диагноз COVID-19 подтвердился у 11 человек, находящихся в исправительной колонии № 2 в Туле.
Российская газета 09:09
Кино
Как завершилась кинотрилогия Анны Меликян в фильме «Фея»
30 апреля на платформе «Кинопоиск HD» состоится премьера нового фильма Анны Меликян «Фея».
RT на русском 23 апреля в 02:55
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностировали пневмонию
Отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап госпитализирован с пневмонией.
Известия 16:20
Экономика
ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
Газета.Ru вчера в 08:53
Футбол
Роналду опубликовал фотографию с тренировки: оставайтесь сильными
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал фотографию с тренировки в своем инстаграме.
Metaratings 16:14
Здоровье
Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса
25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Футбол
УЕФА назвал условия, при которых чемпионаты могут завершить досрочно
23 августа состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были озвучены возможные причины досрочного завершения сезона национальных чемпионатов.
Metaratings 23 апреля в 10:07
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Общество
Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О ее смерти продюсер Иосиф Пригожин сообщил на своей странице в Instagram.
ФАН 05:19
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 400 человек
В Москве за прошедшие сутки умерли еще 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией, общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 404, сообщили "Интерфаксу" в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом .
Интерфакс 16:32
Здоровье
Антивирусный препарат Remdesivir провалился на клинических испытаниях
Провал клинических испытаний в борьбе с новым коронавирусом препарата Remdesivir констатировали ученые.
ИА Красная Весна 23 апреля в 15:27
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49