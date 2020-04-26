С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. Там сообщили, что двое женщин 30 и 55 лет были работниками госпиталя для ветеранов войн.

Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

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