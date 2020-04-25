Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
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Врачи объяснили обстоятельства гибели четырех медсестер в Петербурге

ФАН19:00

Власти Санкт-Петербурга оценили информацию о гибели четырёх медсестер

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Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

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В Петербурге прокомментировали данные о смерти четырёх медсестер

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Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

РИА Новости16:44

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

РБК15:44

Власти Петербурга сообщили о смерти четырех медсестер с COVID-19

Интерфакс14:09
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Экспресс газета 17:21
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Армия и оружие

На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки

Согласно Defense Express, появившиеся самолеты поддержат присутствующие на Аляске истребители пятого поколения F-22 Raptor.
Lenta.ru 09:30
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru 16:36
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Общество

Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля

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SM News 23:28
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
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Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Известия 18:56
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Футбол

Федун: уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать

После 22 туров текущего сезона «Спартак» с 28 очками на счету занимает восьмое место в турнирной таблице.
ODDS.ru 14:22
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Киевские медики поставили на поток продажу новорожденных в Китай

Нацполиция Украины В Киеве сотрудники одной из клиник наладили схему по торговле младенцами - новорожденных за круглую сумму переправляли в Китай.
РЕН ТВ 15:25
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
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Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
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Кино

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Life.ru вчера в 11:02
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Политика

Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку

Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
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В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета

В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета, на которой должен был случаться отчёт главы республики Валентина Коновалова.
Piter.tv вчера в 04:00
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Общество

Еще 44 человека заболели коронавирусом в Самарской области

Сегодня, 24 апреля, в Самарской области выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна вчера в 03:46
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Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН 09:52
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для дачников и прогулок пенсионеров

Инфекционисты поспорили о скачках заболеваемости COVID-19 и выходе на плато Для тех, у кого есть дача, но нет возможности поехать на машине, можно организовать транспортировку при запросе соответствующего пропуска и так распределить потоки, чтобы минимизировать социальные контакты, добавила Киркора.
Национальная служба новостей 03:31
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
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Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

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В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
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