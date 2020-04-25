Коронавирус
РИА НовостиВласти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Экспресс газета 17:21
Армия и оружие
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
Согласно Defense Express, появившиеся самолеты поддержат присутствующие на Аляске истребители пятого поколения F-22 Raptor.
Lenta.ru 09:30
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru 16:36
Общество
Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля
Пандемия коронавируса, по всей видимости, сделала Красную горку не такой популярной у российских молодоженов Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья.
SM News 23:28
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС 23:01
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Футбол
Федун: уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать
После 22 туров текущего сезона «Спартак» с 28 очками на счету занимает восьмое место в турнирной таблице.
ODDS.ru 14:22
Происшествия
Киевские медики поставили на поток продажу новорожденных в Китай
Нацполиция Украины В Киеве сотрудники одной из клиник наладили схему по торговле младенцами - новорожденных за круглую сумму переправляли в Китай.
РЕН ТВ 15:25
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Кино
Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде
Life.ru вчера в 11:02
Политика
Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку
Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM 22:13
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета
В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета, на которой должен был случаться отчёт главы республики Валентина Коновалова.
Piter.tv вчера в 04:00
Общество
Еще 44 человека заболели коронавирусом в Самарской области
Сегодня, 24 апреля, в Самарской области выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна вчера в 03:46
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 04:08
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для дачников и прогулок пенсионеров
Инфекционисты поспорили о скачках заболеваемости COVID-19 и выходе на плато Для тех, у кого есть дача, но нет возможности поехать на машине, можно организовать транспортировку при запросе соответствующего пропуска и так распределить потоки, чтобы минимизировать социальные контакты, добавила Киркора.
Национальная служба новостей 03:31
Гаджеты
Lenovo запатентовала смартфон с вырезом под селфи-камеру наоборот
Актуальные Новости 13:48
Здоровье
Врач-токсиколог рассказал о методах, помогающих справиться с похмельем
Врач отметил, что вести себя с похмельем нужно, как и при любом отравлении — не перегружать организм и дать ему возможность "доделать все самостоятельно".
iReactor 22:29
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Общество
Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
Происшествия
В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев
В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ 13:49