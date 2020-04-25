Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

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