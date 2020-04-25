Коронавирус
РИА НовостиВласти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
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Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
Российская газета вчера в 14:07
Общество
Северокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына
Взгляд.ру вчера в 19:26
Религия
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Гаджеты
Не все смартфоны на Android получат запись звонков
На смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android 9 Pie и выше, появится функция записи звонков, сообщает пресс-служба компании.
Live24 вчера в 09:10
Здоровье
Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com вчера в 07:35
Общество
В России приняли закон о выплатах семьям с безработными
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор 24 апреля в 12:00
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor 24 апреля в 09:55
Авто
«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году
Отмена Московского автосалона не помешает АвтоВАЗу представлять свои новинки в обычном режиме – правда, теперь только на своих мероприятиях.
Автоновости дня 24 апреля в 05:45
Шоу-бизнес
Пелагея подружилась с бывшей девушкой Ивана Телегина
Пелагея в очередной раз высказалась о непростой семейной ситуации. Артистка подтвердила, что до сих пор не развелась с Иваном Телегиным.
StarHit.ru 24 апреля в 17:30
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 24 апреля в 09:23
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро вчера в 06:08
Космос
SpaceX вывел на испытания новый прототип Starship
Популярная механика вчера в 04:34
Происшествия
На западе Москвы произошел пожар в автосервисе
РИА Новости вчера в 23:33
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
Армия и оружие
На Украине завершились предварительные испытания РСЗО «Ольха-М»
Предварительные испытания ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» завершились на Украине.
Известия вчера в 08:18
Авто
Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA
Новинка получила название Beijing X7, и она будет отличаться наличием автопилота второго поколения и салоном с современными решениями и сенсорными экранами.
Tvoe-avto.com вчера в 07:30
Религия
Почему Красная горка — самый причудливый русский праздник
Православные христиане отмечают сегодня Неделю апостола Фомы, или Антипасху, на Руси называемую также Красной горкой.
РИА Новости 01:00
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
Происшествия
В Алтайском крае из-за пожара в частном доме погибли четыре человека
Барнаул, 26 апреля 2020, 06:43 — REGNUM Пожар в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края унес жизни четырех человек, 26 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
REGNUM вчера в 23:43
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Происшествия
Четвёртый пациент с коронавирусом умер в Приангарье
Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё накануне число выявленных зараженных в Приангарье составляло 87 человек.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
Общество
В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 23 апреля в 13:53