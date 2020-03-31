Коронавирус

ТАССТАССВласти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь
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78.ru10:26

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Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции

КП - Санкт-Петербург15:07

От 2,5 миллионов - до пустого вагона. Почему вход в метро Петербурга закроют в 22:00

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С 31 марта в Петербурге изменится движение наземного транспорта

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Расписание городского транспорта в Петербурге изменилось

Питерские заметки12:33

С 1 апреля метро Петербурга работает до 22:00, наземный транспорт до 23:00

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В Петербурге увеличены интервалы движения на десятках маршрутов наземного транспорта

78.ru10:26

В расписание городского транспорта внесли дополнительные изменения

Петербургский дневник10:12
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Политика

Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 17:56
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус 20:31
Общество

Дерипаска построит в Иркутской области три инфекционных больницы

Городовой 02:37
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске

Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
АСТВ 18:22
Политика

Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Газета.Ru 09:27
Шоу-бизнес

Лена Катина заявила, что на шоу «Маска» у нее был лучший костюм

В финале программы Тимур Родригез предположил, что под маской скрывается Лена Катина.
Wday.ru 05:15
Общество

В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве

С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
Город55.ру 11:50
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

Lenta.ru 05:46
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Общество

Сеть отелей Marriott объявила об утечке данных 5,2 млн гостей

Американская гостиничная сеть Marriott International 31 марта сообщила об утечке данных 5,2 млн своих постояльцев из-за несанкционированного доступа через аккаунт двух сотрудников компании.
Известия 18:06
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Армия и оружие

В ДНР заявили о 22 обстрелах за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинская армия 22 раза обстреляла самопровозглашённую республику.
Московский Комсомолец 02:59
Политика

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru 19:26
Кино

Фильмы «Морбиус» и «Охотники за привидениями» перенесли почти на год

Новая история про охотников за сверхъестественными существами из иного измерения должна была появиться в кинотеатрах в середине лета, но премьеру перенесли почти на год — на март 2021 года.
Телепрограмма 06:58
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Инфорос 02:10
Кино

Тимур Бекмамбетов начинает проект, посвященный коронавирусу

Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова объявила о проведении конкурса идей для серии короткометражных фильмов о жизни людей в мире в период пандемии коронавируса и вынужденного карантина.
Общественное телевидение России 09:13
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва 10:25
Экономика

Спрос на доллары и евро резко упал

Спрос на валюту со стороны населения прошел пик и в последние 10 дней имеет тенденцию к снижению.
Российская газета вчера в 22:00
Игры

Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две

Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Игромания.ру 10:11
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
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Культура

Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
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Общество

Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции

Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Lenta.ru 29 марта в 20:21
Финансы

Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн руб. взносов из-за вируса

Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса могут недополучить от 200 млрд до 2,3 трлн руб. страховых взносов, подсчитали эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, описывая разные сценарии кризиса.
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Экономика

Аналитики OilPrice рассказали, как Россия лишила США «энергетической независимости»

По мнению аналитиков OilPrice, эта нефтяная война может перерасти в катастрофу и навсегда изменить мировой энергетический ландшафт.
ПолитРоссия 13:13
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Как работают Яндекс.Новости?
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