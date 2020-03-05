Общество

РБКРБКВласти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, сообщается на сайте администрации города.
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Андрей Белоусов
В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить.
— Андрей БелоусовРИА Новости 12:46
с чего всё началось

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.
Интерфакс12:36

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«Кажется, мы все немного в фильме про апокалипсис». Из-за коронавируса отменяется петербургский Давос

Фонтанка.Ру16:17

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Петербургский дневник13:20

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

РИА Новости12:46

Петербургский международный экономический форум в 2020 году отменён из-за коронавируса

78.ru12:37

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Интерфакс12:36

Власти Петербурга поддержали решение оргкомитета ПМЭФ не проводить форум в 2020 году

ТАСС13:55

Какие мероприятия отменились из-за коронавируса

Коммерсантъ13:07
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Общество

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Общество

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Жительница Краматорска была госпитализирована с подозрением на коронавирус 5 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
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Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
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В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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Одна из крупнейших исследовательских компаний мира Nielsen выяснила, какие товары и в каких странах, где зафиксированы случаи коронавируса, сейчас пользуются повышенным спросом.
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Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» и вышли в плей-офф Евролиги

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