Власти Санкт-Петербурга подготовили 9 028 коек для горожан, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Власти Петербурга подготовили более 9 тыс. коек для заразившихся коронавирусом

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Политика Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН. 193

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Футбол Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Общество В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска "В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин. 605

Политика США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.

Здоровье Хизри Абакаров ответил критикующим главврача Дербентской ЦГБ Читаю ваши комментарии под последними публикациями и вижу, как много негатива льется на главного врача Дербентской ЦГБ.

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Общество Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая. 96

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Политика Роспотребнадзор объявил о выходе России на плато по коронавирусу Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране с президентом России Владимиром Путиным, что распространение коронавируса в целом по стране вышло на плато.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Здоровье На Кубани выздоровели более половины пациентов с SARS-CoV-2 Краснодар, 21 мая 2020, 11:01 — REGNUM Более половины жителей Краснодарского края, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели, сообщили 21 мая в региональном оперштабе. 923