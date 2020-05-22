Общество
ТАССВласти Петербурга подготовили более 9 тыс. коек для заразившихся коронавирусом
Власти Санкт-Петербурга подготовили 9 028 коек для горожан, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
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Происшествия
Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане
Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем.
Lenta.ru 07:31
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
Друг для друга (Курск) 05:55
Политика
Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе
Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Политика
Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
"Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал глава государства.
РИА Новости 07:50
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты 08:29
Общество
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
Российская газета вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание
Модель Алена Гаврилова подтвердила расставание с певцом Эмином Агаларовым.
Газета.Ru 06:06
Политика
США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу
Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.
Газета.Ru 07:54
Здоровье
Хизри Абакаров ответил критикующим главврача Дербентской ЦГБ
Читаю ваши комментарии под последними публикациями и вижу, как много негатива льется на главного врача Дербентской ЦГБ.
Лезги газет вчера в 09:00
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
Здоровье
В Липецкой области от коронавируса умер врач
Как сообщили в администрации региона, COVID-19 лабораторно подтвердился у медика 15 мая, и сначала он лечился амбулаторно, но когда состояние ухудшилось, был госпитализирован в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1.
Российская газета 08:26
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com 20 мая в 22:57
Кино
Опубликован новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Студия Warner Bros. выпустила на своем Youtube-канале новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод», мировая премьера которого запланирована на 17 июля.
Rambler News Service 04:14
Политика
Украина продлила Зюганову запрет на въезд в страну на три года
Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о запрете въезда в страну в отношении 41 иностранца, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и композитор и продюсер Максим Фадеев.
ТАСС 07:34
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Политика
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
Армия и оружие
Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Специалисты Южного военного округа прибыли в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Life.ru 03:44
Театры
Волковский театр в Ярославле откроется осенью
АиФ-Верхняя Волга 03:00
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Роспотребнадзор объявил о выходе России на плато по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране с президентом России Владимиром Путиным, что распространение коронавируса в целом по стране вышло на плато.
Московский Комсомолец 08:37
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру 20 мая в 07:31
Здоровье
На Кубани выздоровели более половины пациентов с SARS-CoV-2
Краснодар, 21 мая 2020, 11:01 — REGNUM Более половины жителей Краснодарского края, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели, сообщили 21 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:01
Политика
Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных
Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.
Lenta.ru 06:03
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38