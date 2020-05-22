Общество

ТАССТАССВласти Петербурга подготовили более 9 тыс. коек для заразившихся коронавирусом

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Власти Санкт-Петербурга подготовили 9 028 коек для горожан, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
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