Среди пяти подтвержденных за последние сутки смертей от COVID-19 в Санкт-Петербурге — два врача, которые умерли еще в апреле. Об этом РБК заявили в городском комитете здравоохранения.

Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса

Шоу-бизнес Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья. 8

Политика В Минске проходит военный парад Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники. 108

Экономика Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян. 1

Общество В Ростовской области ослабят режим самоизоляции Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 24

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер. 856

Здоровье В Европе число зараженных коронавирусом становится меньше, в Индии - больше Власти Индии, где выросло число заразившихся коронавирусом, усиливают противоэпидемические меры, введенные из-за распространения коронавируса нового типа, тогда как европейские страны продолжают их смягчать.

Экономика Как кризис меняет рынок инвестиций в стартапы Как кризис меняет рынок инвестиций в стартапы Пандемия и вызванный ею кризис замедлят рост российского венчурного рынка, участники которого уже работают в условиях высокой неопределенности.

Единоборства Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249 В ночь на 10 мая в штате Флорида (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 249.

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 21

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 281

Происшествия На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе. 398

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. 422

Авто Разработан инновационный пластиковый распределительный вал Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала. 9