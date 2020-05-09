Коронавирус
РБКВласти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса
Среди пяти подтвержденных за последние сутки смертей от COVID-19 в Санкт-Петербурге — два врача, которые умерли еще в апреле. Об этом РБК заявили в городском комитете здравоохранения.
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Происшествия
Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали
Lenta.ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН вчера в 05:17
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
Здоровье
В Европе число зараженных коронавирусом становится меньше, в Индии - больше
Власти Индии, где выросло число заразившихся коронавирусом, усиливают противоэпидемические меры, введенные из-за распространения коронавируса нового типа, тогда как европейские страны продолжают их смягчать.
ТАСС 11:16
Экономика
Как кризис меняет рынок инвестиций в стартапы
Как кризис меняет рынок инвестиций в стартапы Пандемия и вызванный ею кризис замедлят рост российского венчурного рынка, участники которого уже работают в условиях высокой неопределенности.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249
В ночь на 10 мая в штате Флорида (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 249.
Metaratings вчера в 14:12
Здоровье
Ситуация в Дагестане вызывает дополнительные опасения Минздрава России
Москва, 8 мая 2020, 12:36 — REGNUM Особое опасение Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Дагестане.
REGNUM вчера в 05:36
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости 07 мая в 22:05
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Общество
Почти 3 млн заявок подано на участие в «Бессмертном полке онлайн»
"Бессмертный полк" объявил о завершении приема заявок в проект "Бессмертный полк онлайн".
Газета.Ru 09:56
Общество
Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
Шоу-бизнес
Сходство поражает: красавица-дочь пошла по стопам Началовой
Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой.
Дни.ру 11:13
Авто
Разработан инновационный пластиковый распределительный вал
Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала.
SpeedMe 03:49
Происшествия
Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17