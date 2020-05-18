«Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», — говорится в предписании санврача Натальи Башкетовой. Основание — «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».

с чего всё началось

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка». Ранее издание сообщало, что такое предписание руководителя регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой поступило в Смольный 8 мая.

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

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