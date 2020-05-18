Общество
ВедомостиВласти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка». Ранее издание сообщало, что такое предписание руководителя регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой поступило в Смольный 8 мая.
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с чего всё началось
«Даже если от поножовщины». В Петербурге запрещено прощание с покойными — вне зависимости от установленного диагноза
«Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», — говорится в предписании санврача Натальи Башкетовой. Основание — «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».Фонтанка.Ру18 мая в 15:38
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Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
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Мария Орзул рассказала о травле после скандальной истории с Дзюбой
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Sport.ru вчера в 18:29
Армия и оружие
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Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
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РИА Новости вчера в 09:20
Политика
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Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
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Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс вчера в 16:38
Общество
Вакцину от коронавируса протестировали на людях в США
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LentaChel.ru вчера в 03:48
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Президент России Владимир Путин заявил, что выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется около 22 миллионов детей, а со взрослыми эта мера коснется более чем 50 миллионов россиян.
РЕН ТВ вчера в 08:12
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
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BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета вчера в 16:15
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Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости вчера в 14:20
Происшествия
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот
СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
Российская газета вчера в 13:28
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РИА Новости вчера в 20:11
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Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
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РБК вчера в 22:10
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Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ вчера в 18:36
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Группа китайских ученых создала онлайн-калькулятор, позволяющий вычислить вероятность возможной госпитализации в отделение интенсивной терапии, попадание на ИВЛ или смерть пациентов с COVID-19.
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Александр Зинченко: мало кто верит в рестарт АПЛ
Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.
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Политика
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Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
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Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31