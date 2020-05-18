Общество
ВедомостиВласти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка». Ранее издание сообщало, что такое предписание руководителя регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой поступило в Смольный 8 мая.
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с чего всё началось
«Даже если от поножовщины». В Петербурге запрещено прощание с покойными — вне зависимости от установленного диагноза
«Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», — говорится в предписании санврача Натальи Башкетовой. Основание — «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».Фонтанка.Рувчера в 15:38
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Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
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Политика
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Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
Политика
США могут запретить въезд в страну из Бразилии
Власти США рассматривают возможность запрета въезда в страну из Бразилии из-за ситуации с коронавирусом нового типа в латиноамериканском государстве, заявил президент США Дональд Трамп по итогам заседания, трансляция которого велась на сайте Белого дома.
Газета.Ru 16:59
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
Политика
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу
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Газета.Ru 16:51
Экономика
ТЭКу помогут добрым словом
Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" полагает, что предлагаемые меры минимизируют среднесрочные риски отрасли, связанные с исполнением инвестпрограммы или дополнительными расходами в рамках карантинных мероприятий.
Коммерсантъ 17:52
Общество
Доктор Мясников: Кому положено умереть — все равно умрут
Врач полагает, что рано или поздно инфекция возьмет свое.
Росбалт 13:18
Происшествия
В Подмосковье полиция задержала мать задушенного младенца
В Подмосковье полиция нашла мать девятимесячного задушенного ребенка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.
Газета.Ru 14:52
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38
Футбол
«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Милана» Беннасером
«Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением центрального полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера, сообщает Footmercato.
Sport24.ru 17:55
Политика
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга прокомментировал планы США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу.
Российская газета 12:40
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Общество
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
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Политика
Трамп назвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»
Globallookpress Президент США Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "больной женщиной".
РЕН ТВ 16:40
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Госдуме сообщили о сроках открытия курортов и ценах на путевки
После пандемии, считает депутат, "выживут" те туристические компании, которые застраховали риски.
Российская газета 09:52
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Здоровье
В Петербурге плазмой от коронавируса вылечили второго пациента
В Санкт-Петербурге выписали второго пациента, которого удалось вылечить от коронавируса с помощью переливания плазмы от донора.
АБН 16:46
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
ЖКХ
В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды
Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу.
Парламентская газета 05:32
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости вчера в 17:57
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru 01:40