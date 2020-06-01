Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.

с чего всё началось

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.

Власти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Политика Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года. 6,6K

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 405

Шоу-бизнес Елена Воробей заразилась коронавирусом Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса. 64

Общество В Москве открылись непродовольственные магазины Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. 295

Политика В Кремле прокомментировали беспорядки в США В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. 193

Футбол Семак рассказал о продлении контракта с «Зенитом» Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 13:11 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что при заключении нового контракта с клубом не было никаких спорных вопросов.

Наука Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет. 107

Общество Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей. 9,8K

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 380

Авто Volkswagen представил в России спецверсию Tiguan Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу немецкой марки, новый Volkswagen Tiguan Go! предлагается с 1,4-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, а также 150-сильной версией того же мотора в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним, либо полным приводом.

Происшествия В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. 11

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 151

Общество Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.

Гаджеты Монитор Philips 242B1V снабжён защитой от подглядывания Особенность монитора — технология Philips Privacy Mode, которая помогает защитить отображаемый контент от любопытных глаз.

Здоровье Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19 В РФПИ сообщили, что первые партии "Авифавира" поступят в больницы для лечения пациентов с коронавирусом уже 11 июня.

Здоровье Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин. 34

Футбол В Twitter ФИФА заменили фото Санчо с майкой в поддержку убитого Флойда Фотография атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в футболке, которая посвящена убийству Джорджа Флойда полицейским, была опубликована в Twitter ФИФА, но позднее удалена, а вместо нее опубликована новая.

Здоровье В больницах Саратова ждут отечественную вакцину от коронавируса В Саратовской области ждут разработанный отечественными учеными препарат от коронавируса.

Политика Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи. 103