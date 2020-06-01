Экономика

REGNUMREGNUMВласти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.
Фонтанка.Ру01:56

Подробнее о событии

Смольный урезал расходы на Московско-Дунайскую развязку

КП - Санкт-Петербург07:47

Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Фонтанка.Ру01:56

Финансирование строительства развязки на Московском шоссе и Дунайском проспекте сократят на 95%

АБН03:11

Финансирование Московско-Дунайской развязки урезали на 95%

Piter.tv02:50

Строительство Московско-Дунайской развязки оказалось под угрозой из-за проблем с финансированием

Peterburg2.ru02:30

Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%

Neva.Today02:15

Московско-Дунайскую развязку сохранили в бюджете этого года

Петербургский дневник04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
109
Политика

В Киеве хотят пересмотреть Будапештский меморандум

Украинский вице-премьер Алексей Резников потребовал пересмотреть Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году в связи с отказом Киева от ядерного оружия, доставшегося от СССР.
Новостной фронт 05:17
Политика

Песков рассказал о подробностях проведения парада Победы

Суть событий вчера в 08:17
2,4K
Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

РБК 07:01
19
Политика

В Кремле прокомментировали беспорядки в США

В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
423
Общество

В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек

В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда вчера в 19:45
3,9K
Общество

Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест Азара

Московский городской суд отложил до 5 июня заседание по апелляции на арест журналиста Ильи Азара.
Газета.Ru 08:01
Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
313
Общество

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
2
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
307
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
287
Кино

Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Gazeta.SPb вчера в 16:08
22
Армия и оружие

Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море

Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне.
Газета.Ru 08:14
Гаджеты

Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung

Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
44
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери

Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери Дочь Джоли и Питта Шайло отметила день рождения.
Экспресс газета 03:10
17
Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
395
Общество

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

РИА Новости 08:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
617
Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
21
Происшествия

На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу

РИА Новости 06:19
14
Здоровье

Новые главврачи назначены в трех медицинских учреждениях области

Бизнес-новости в Кирове 07:39
Происшествия

В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев

Вечерние Ведомости 03:23
172
Происшествия

Следком предъявил обвинение бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину

Следствие основывается лишь на показаниях экс-советника Нахлупина Ярослава Сливки и предпринимательницы Елены Чернышевой, передавшей, как полагает Следком, для чиновника 5 миллионов рулей под контролем ФСБ.
Примечания 06:35
1
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
336
Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Здоровье

Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя

Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
15
Общество

ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
1,4K
Экономика

В Ливане призвали МВФ не выдавать кредит правительству

Бейрут, 1 июня 2020, 15:09 — REGNUM Оппозиционные деятели Ливана направили письмо руководству Международного валютного фонда (МВФ) с требованием не предоставлять стране финансирования.
REGNUM 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное