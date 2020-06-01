Экономика

REGNUMREGNUMВласти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.
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Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.
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