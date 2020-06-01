Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.

с чего всё началось

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.

Власти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Спорт Донецкий «Спартак» принят в чемпионат России по мини-футболу Ранее президент клуба Юрий Сироватко и вице-президент Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу.

Здоровье В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией. 3

Происшествия Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года. 1

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Футбол Официально: «Зенит» подписал новый контракт с Семаком В понедельник, 1 июня, стало известно, что 30 мая «Зенит» переподписал контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Общество Банки начали предлагать россиянам цифровые карты В условиях пандемии банки решили предложить клиентам новый продукт — цифровые карты в формате электронных кошельков. 10

Политика Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия. 47

Здоровье Игорь Артамонов вручил детской больнице сертификат на 16 млн В Липецке сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил главному врачу областной детской больницы Сергею Голобурдину и главному детскому хирургу области Сергею Раковскому сертификат в 16 миллионов рублей.

Футбол Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.

Гаджеты Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G с процессором Dimensity 800 стоит $280 Китайская компания ZTE анонсировала смартфон среднего уровня Axon 11 SE 5G, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения.

Авто Volkswagen представил в России спецверсию Tiguan Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу немецкой марки, новый Volkswagen Tiguan Go! предлагается с 1,4-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, а также 150-сильной версией того же мотора в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним, либо полным приводом.

Происшествия В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей. 127

Футбол «Верона» показала новую эмблему Пресс-служба«Вероны» показала обновленный логотип, который будет использоваться с 1 июля.RITORNO.

Игры Prey VR может появиться на шлемах PlayStation Arkane может выпустить Prey в режиме виртуальной реальности для шлемов PlayStation VR в честь 20-летнего юбилея студии.

Футбол Малафеев: «Агент Ахметова сказал мне, что вертел наш „Зенит“» Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о переговорах с агентом Ираклием Гегечкори, представляющим интересы хавбека столичного ЦСКА Ильзата Ахметова.

Кино Джон Фавро опубликовал первые наброски малыша Йоды Продюсер сериала "Мандалорец" Джон Фавро поделился первыми изображениями Малыша Йоды.