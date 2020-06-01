Экономика
REGNUMВласти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязке. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.Фонтанка.Ру01:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
REGNUM вчера в 15:05
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
Голикова заявила о начале перечислений выплат на детей от 3 до 16 лет
По распоряжению президента в первый день лета начинаются выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 04:09
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению
Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России. Оно опубликовано на сайте Кремля.
РБК 05:56
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Космос
Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
Экономика
PMI обрабатывающих отраслей РФ подрос в мае до 36,2 пункта
В мае 2020 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России подрос до 36,2 пункта с 31,3 пункта месяцем ранее, оставшись ниже критической отметки в 50 пунктов тринадцатый месяц подряд.
Саминвестор 05:33
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19.
MySLO.ru 04:30
Здоровье
Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
Более 600 медицинских работников в Хабаровском крае получили доплаты за работу с COVID-пациентами после вмешательства прокуроров, медикам начислено свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник.
РИА Новости 05:26
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9 035 новых случаев коронавируса: в последние дни этот показатель превышает отметку в 9 тыс. человек, хотя ранее держался ниже.
Газета.Ru 05:28
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Вести.Ru 30 мая в 05:04
Общество
Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии
В условиях пандемии коронавируса любовь человечества к мегаполисам оказалась сильнее страха смерти.
Lenta.ru 05:38
Общество
В Пермском крае выявлено еще 69 случаев коронавируса
Зафиксировано 69 новых случаев заражения (всего 1782), 33 человека госпитализированы, один случай выявлен посмертно.
В курсе.ру 04:07
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке
В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик.
Известия 04:24
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Политика
Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Экономика
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Кино
Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке
Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.
Киноафиша России 02:28
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-серии
В интернет попали изображения нового купе BMW 4-серии, презентация которого состоится только завтра, во вторник.
Car.ru вчера в 23:42
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29