Экономика

REGNUMREGNUMВласти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязке. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.
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Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.
Фонтанка.Ру01:56

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Финансирование Московско-Дунайской развязки в Петербурге сократили на 95%

DP.RU05:45

Московско-Дунайскую развязку сохранили в бюджете этого года

Петербургский дневник04:50

Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

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Финансирование Московско-Дунайской развязки урезали на 95%

Piter.tv02:50

Строительство Московско-Дунайской развязки оказалось под угрозой из-за проблем с финансированием

Peterburg2.ru02:30

Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%

Neva.Today02:15

Финансирование строительства развязки на Московском шоссе и Дунайском проспекте сократят на 95%

АБН03:11
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Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter

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Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
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Экономика

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Более 600 медицинских работников в Хабаровском крае получили доплаты за работу с COVID-пациентами после вмешательства прокуроров, медикам начислено свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник.
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Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Зафиксировано 69 новых случаев заражения (всего 1782), 33 человека госпитализированы, один случай выявлен посмертно.
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Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
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На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

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Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке

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В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

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