Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.

с чего всё началось

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязке. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.

Власти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 58

Общество Голикова заявила о начале перечислений выплат на детей от 3 до 16 лет По распоряжению президента в первый день лета начинаются выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,5K

Политика Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 4

Экономика PMI обрабатывающих отраслей РФ подрос в мае до 36,2 пункта В мае 2020 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России подрос до 36,2 пункта с 31,3 пункта месяцем ранее, оставшись ниже критической отметки в 50 пунктов тринадцатый месяц подряд.

Здоровье Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки Более 600 медицинских работников в Хабаровском крае получили доплаты за работу с COVID-пациентами после вмешательства прокуроров, медикам начислено свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник. 1

Шоу-бизнес Елена Воробей заразилась коронавирусом Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса. 58

Общество В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса В России за сутки выявили 9 035 новых случаев коронавируса: в последние дни этот показатель превышает отметку в 9 тыс. человек, хотя ранее держался ниже. 5

Происшествия Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик.

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 364

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 10

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,3K

Экономика Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК). 12

Кино Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.

Авто До премьеры раскрыли внешность BMW 4-серии В интернет попали изображения нового купе BMW 4-серии, презентация которого состоится только завтра, во вторник. 4