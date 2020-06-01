Экономика

REGNUMREGNUMВласти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.
Фонтанка.Ру01:56

Подробнее о событии

Финансирование Московско-Дунайской развязки в Петербурге сократили на 95%

DP.RU05:45

Московско-Дунайскую развязку сохранили в бюджете этого года

Петербургский дневник04:50

Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%

Neva.Today02:15

Финансирование Московско-Дунайской развязки урезали на 95%

Piter.tv02:50

Строительство Московско-Дунайской развязки оказалось под угрозой из-за проблем с финансированием

Peterburg2.ru02:30

Финансирование строительства развязки на Московском шоссе и Дунайском проспекте сократят на 95%

АБН03:11

Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Фонтанка.Ру01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика

Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается

"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
1
Здоровье

В Новоусманской больнице под Воронежем коронавирус нашли у 10 медиков

Воронеж, 1 июня 2020, 13:27 — REGNUM Десять положительных тестов на коронавирус выявлено в Новоусманской районной больнице в Воронежской области у медицинского персонала за последние три дня, это следует из заявления регионального оперативного штаба, опубликованного 1 июня.
REGNUM 06:27
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
79
Политика

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
90
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19.
MySLO.ru 04:30
580
Экономика

СП нашла ошибки в отчетности Минприроды на 118,2 миллиона рублей

Бухгалтерская отчетность Минприроды за 2019 год содержит ошибки на 118,2 миллиона рублей, у Минприроды также низкое кассовое исполнение по бюджетам проектов, включая национальный, говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.
РИА Новости 04:37
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
181
Общество

Адвокат рассказала о третьей экспертизе по делу Серебренникова

Третья экспертиза по уголовному делу режиссёра Кирилла Серебренникова обнаружила хищение 128 млн рублей при реализации проекта «Платформа».
RT на русском 07:12
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова решила жениться на девушке

Телеканал 360° вчера в 10:36
39
Общество

Регионы России смогут принимать решения об открытии отелей

Регионы России с понедельника, 1 июня, могут принимать решения относительно открытия всех видов средств размещения.
Газета.Ru 07:26
Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
218
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
307
Происшествия

В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
11
Общество

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
18
Происшествия

В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
65
Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
205
Космос

Астронавты на борту Crew Dragon сняли скафандры

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые отправились в космос на американском корабле Crew Dragon, сняли скафандры и готовятся к ручному пилотированию, сообщает NASA.
Газета.Ru 30 мая в 18:59
4,6K
Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
9
Музыка

Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
11
Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса

Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:54
987
Политика

В Кремле прокомментировали беспорядки в США

В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
247
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
1
Политика

Мишустин представит Путину план по восстановлению экономики

Подготовленный правительством общенациональный план восстановления российской экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.
iReactor 05:46
424
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Общество

Чемпион UFC Джон Джонс раскритиковал протесты в США

ИА Красная Весна 07:14
2
Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
235
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
357
Армия и оружие

Россия расширит свои военные базы в Сирии

Городовой 29 мая в 11:34
1,4K
Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 04:20
26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное