Экономика

REGNUMREGNUMВласти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.
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с чего всё началось

Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.
Фонтанка.Ру01:56

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Смольный урезал расходы на Московско-Дунайскую развязку

КП - Санкт-Петербург07:47

Московско-Дунайскую развязку сохранили в бюджете этого года

Петербургский дневник04:50

Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Фонтанка.Ру01:56

Финансирование Московско-Дунайской развязки урезали на 95%

Piter.tv02:50

Строительство Московско-Дунайской развязки оказалось под угрозой из-за проблем с финансированием

Peterburg2.ru02:30

Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%

Neva.Today02:15

Финансирование строительства развязки на Московском шоссе и Дунайском проспекте сократят на 95%

АБН03:11
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Калининград.Ru 10:03
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала фото сразу после родов

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
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Экономика

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
2
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Космос

Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon

30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru вчера в 07:47
2K
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
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Политика

В Киеве хотят пересмотреть Будапештский меморандум

Украинский вице-премьер Алексей Резников потребовал пересмотреть Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году в связи с отказом Киева от ядерного оружия, доставшегося от СССР.
Новостной фронт 05:17
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Музыка

Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
24
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
24
Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

RT на русском 08:39
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Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
254
Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
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Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Экономика

ЦБ отложил продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России отложил продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы, поскольку потенциальные покупатели хотят увидеть результаты влияния пандемии коронавируса на деятельность банка, говорится в сообщении ЦБ.
Коммерсантъ 09:42
3
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
71
Общество

В России захотели полностью запретить биткоин

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
19
Здоровье

Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя

Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
17
Общество

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
290
Происшествия

Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании

Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Lenta.ru 09:33
14
Общество

McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасности

Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет открывать в России заведения с повышенными мерами безопасности, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:59
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Авто

В России стартовали продажи «черной» версии Lexus NX

Как сообщает пресс-служба российского офиса Lexus, у дилеров марки появился кроссовер Lexus NX 200 AWD в исполнении Black Vision.
SpeedMe 08:39
Здоровье

Российский препарат от коронавируса поступит в больницы в июне

60 тыс. курсов «Авифавира» — первого препарата от коронавируса, зарегистрированного в России — поступят в больницы 11 июня.
Плюс один +1 05:24
3
Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
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Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер вчера в 03:28
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Авто

Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс 07:45
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Общество

За сутки 113 человек заболели коронавирусом в Тульской области

113 жителей Тульской области заразились коронавирусом за последние сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с Covid-19.
Тульская служба новостей 03:46
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