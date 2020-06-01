Экономика

REGNUMREGNUMВласти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.
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Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.
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В КРТИ рассказали, почему расходы на Московско-Дунайскую развязку урежут на 95%

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Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

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Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%

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Московско-Дунайскую развязку сохранили в бюджете этого года

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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

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Здоровье

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
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На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

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Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
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Антонина Шевченко проиграла Чукагян на турнире UFC on ESPN 9

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Газета.Ru вчера в 01:17
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Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков рассказал, что переход российской фигуристки Александры Трусовой в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко до сих пор не оформили.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
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ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

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Игры

Sony предупредила о дороговизне PlayStation 5

Президент компании добавил, что SIE видит огромнейший финансовый потенциал в геймерской базе, которые в ближайшие несколько лет будут оставаться приверженцами консолей предыдущего поколения.
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Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

На портале mos.ru появилась интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха в Москве.
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Экономика

Банк «Зенит» предлагает вклад «Юбилейный»

Банк "Зенит" предлагает открыть новый вклад "Юбилейный".
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Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

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На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
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Глава Take-Two Interactive раскритиковал запуск Google Stadia

Нью-Йорк, США, 1 июня 2020, 16:21 — REGNUM Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник заявил, что Google переоценила свою технологию, когда анонсировала сервис Stadia.
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Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
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RPG во вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2021 году

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В России захотели полностью запретить биткоин

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
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Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
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