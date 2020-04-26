Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. По версии властей, они умерли либо от других тяжелых заболеваний, либо от коронавируса, но были заражены не на работе.

Футбол Форвард «Эвертона» нарушил карантин, устроив дома вечеринку Напомним, что 20-летний форвард опубликовал в социальных сетях несколько, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.

Экономика Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике. 2,1K

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 711

Здоровье Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. 493

Здоровье В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.

Здоровье Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса 25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля. 396

Экономика Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные пакеты Москва, 25 апреля 2020, 13:13 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести дополнительные продовольственные пакеты для поддержки граждан на фоне коронавируса и спада экономики. 26

Культура «Это авантюра»: как Мерьем Узерли получила роль в «Великолепном веке» Сама Узерли позднее признавалась, что эти пробы были для нее авантюрой, ведь она прилетела в Стамбул, взяв с собой только зубную щетку, пару джинсов и футболок.

Политика Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild выступил с критикой стремления европейских стран, как можно скорее открыть границы для туристов, предупредив, что подобные действия ведут к неприемлемым рискам.

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Общество Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175. 4

Происшествия В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 30