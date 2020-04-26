Коронавирус
КоммерсантъВласти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. По версии властей, они умерли либо от других тяжелых заболеваний, либо от коронавируса, но были заражены не на работе.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Здоровье
Глава Минздрава Ростовской области попала в реанимацию
Rostov gazeta вчера в 12:54
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Здоровье
Павел Салин: «Власть прекрасно понимает, что социальное напряжение в связи с введенными ограничениями достигло максимума»
Происходящее комментирует директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.
BFM.ru вчера в 20:10
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Экономика
Компании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов
Фонд (специализированный финансовый институт) будет выкупать y управляющих компаний, энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций долги потребителей – не только населения, но и бюджетных предприятий и компаний из пострадавших отраслей, предлагают авторы письма.
Ведомости 24 апреля в 12:41
Здоровье
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Общество
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
РИА Новости 02:34
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Экономика
«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»
Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
Здоровье
В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков
Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Наука
Вакцину от коронавируса успешно протестировали на обезьянах
Китайская компания Sinovac Biotech рассказала, что они впервые протестировали экспериментальную вакцину от коронавируса на обезьянах.
Ридус вчера в 03:37
Общество
Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
Происшествия
В Калининградской области умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом.
Клопс 05:06
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Путин подписал закон о переносе окончания Второй мировой
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Вести Подмосковья 24 апреля в 05:55
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России медицинские сотрудники зарегистрировали 5849 новых случаев коронавируса.
Мой Брянск 24 апреля в 03:46
Общество
Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса
Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:55
Финансы
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
Российская газета 23 апреля в 03:52
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета 24 апреля в 23:26
Общество
В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 05:02
Здоровье
Токсиколог рассказал об эффективных напитках при похмелье
«Даже у 19-летних и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином», — предостерег Водовозов.
Известия 03:25
Игры
Вышла Sci-Fi стратегия XCOM: Chimera Squad, а XCOM 2 стала бесплатной
ЭндлессГеймОвер 24 апреля в 05:58
Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07