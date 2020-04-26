Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. По версии властей, они умерли либо от других тяжелых заболеваний, либо от коронавируса, но были заражены не на работе.

Экономика Компании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов Фонд (специализированный финансовый институт) будет выкупать y управляющих компаний, энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций долги потребителей – не только населения, но и бюджетных предприятий и компаний из пострадавших отраслей, предлагают авторы письма. 8

Здоровье В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. 23

Здоровье В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. 29

Здоровье В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается. 1

Наука Вакцину от коронавируса успешно протестировали на обезьянах Китайская компания Sinovac Biotech рассказала, что они впервые протестировали экспериментальную вакцину от коронавируса на обезьянах. 4

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 423

Здоровье В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении. 327

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 85

Общество В России за сутки выявили 5849 новых случаев коронавируса За минувшие сутки в России медицинские сотрудники зарегистрировали 5849 новых случаев коронавируса.

Общество Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 7

Финансы Курс доллара опустился ниже 75 рублей Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям. 4

Наука Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. 326

Общество В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.