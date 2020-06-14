Коронавирус
Русская ПланетаВласти Петербурга заявили о нехватке коек для больных коронавирусом
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге свободно только 17% коек в больницах, где лечат пациентов с COVID-19. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев, передаёт Znak.com. По его словам, в Северной столице пандемия так и не пошла на спад.
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с чего всё началось
Вице-губернатор отметил, что в Петербурге очень высокий показатель тестирования на коронавирус — 371 исследование на 100 тысяч жителей. Также Олег Эргашев рассказал, что все врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получили дополнительные выплаты за апрель и май.Телеканал Санкт-Петербургвчера в 05:27
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Олег Эргашев: «Ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной»
Петербургский дневниквчера в 06:12
Олег Эргашев: Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной
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