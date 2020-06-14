Вице-губернатор отметил, что в Петербурге очень высокий показатель тестирования на коронавирус — 371 исследование на 100 тысяч жителей. Также Олег Эргашев рассказал, что все врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получили дополнительные выплаты за апрель и май.

с чего всё началось

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявили о нехватке в городе коек для зараженных коронавирусной инфекцией. Он отметил, что ситуация в Северной столице по-прежнему сложная, однако власти ее полностью контролируют. По словам Эргашева, пандемия до конца не пошла на спад.

Власти Петербурга заявили о нехватке коек для больных с коронавирусом

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7,2K

Армия и оружие Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака. 43

Общество Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. 131

Общество Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы Племянница президента США была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.

Экономика Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм. 1

Гаджеты В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки. 8

Политика Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок. 501

Политика В МИД Украины дали оценку состоянию Минских соглашений Оценку процессу урегулирования конфликта в Донбассе дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня в интервью агенству «Укринформ». 2

Здоровье Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины. 33

Авто Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке. 114

Общество Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19 Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".

Общество Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.