Коронавирус

Peterburg2.ruPeterburg2.ruВласти Петербурга заявили о нехватке коек для больных с коронавирусом

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявили о нехватке в городе коек для зараженных коронавирусной инфекцией. Он отметил, что ситуация в Северной столице по-прежнему сложная, однако власти ее полностью контролируют. По словам Эргашева, пандемия до конца не пошла на спад.
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с чего всё началось

Олег Эргашев: Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

Вице-губернатор отметил, что в Петербурге очень высокий показатель тестирования на коронавирус — 371 исследование на 100 тысяч жителей. Также Олег Эргашев рассказал, что все врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получили дополнительные выплаты за апрель и май.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 05:27

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В Санкт-Петербурге загружены более 80% коек для пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 09:49

Вице-губернатор Эргашев: «Пандемия в Петербурге пока ещё не пошла на спад»

78.ruвчера в 07:27

Олег Эргашев: Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 05:27

Олег Эргашев: «Ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной»

Петербургский дневниквчера в 06:12

В Санкт-Петербурге власти заявили о нехватке коек для больных COVID-19

Znak.comвчера в 05:58

Около пяти тысяч петербургских медиков заразились COVID-19 в период пандемии

МР7.рувчера в 05:30

В Петербурге коронавирус ещё не пошёл на спад

Piter.tvвчера в 06:34
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
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Здоровье

После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление

В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо вчера в 03:58
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Происшествия

В Челябинске огласили приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову

Челябинский обзор 01:47
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59
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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
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Общество

Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы

Племянница президента США была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.
Lenta.ru вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым

Газета.Ru 01:36
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Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
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Экономика

Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты

Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм.
URA.Ru вчера в 22:24
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Гаджеты

В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon

Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 вчера в 13:09
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Политика

Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
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Политика

В МИД Украины дали оценку состоянию Минских соглашений

Оценку процессу урегулирования конфликта в Донбассе дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня в интервью агенству «Укринформ».
ИА Красная Весна вчера в 15:48
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Здоровье

Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM вчера в 13:37
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
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Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
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Общество

Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19

Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Экономика

Бизнес попросил помочь поставщикам системообразующих компаний

Крупные компании попросили правительство помочь не только системообразующим компаниям, но и их поставщикам, а также увеличить лимит кредитов для группы компаний.
Коммерсантъ 01:24
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru вчера в 01:58
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
10
Общество

В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

REGNUM вчера в 11:15
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Театры

«Вишнёвый сад» БДТ стал первым в России спектаклем в Minecraft

Чемпионат вчера в 17:04
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
2
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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