Вице-губернатор отметил, что в Петербурге очень высокий показатель тестирования на коронавирус — 371 исследование на 100 тысяч жителей. Также Олег Эргашев рассказал, что все врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получили дополнительные выплаты за апрель и май.

с чего всё началось

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом. Коечный фонд для ковид-пациентов загружен более чем на 80 процентов, пишет ТАСС. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, «зачастую определенного количества коек недостаточно».

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом

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