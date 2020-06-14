Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВласти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом. Коечный фонд для ковид-пациентов загружен более чем на 80 процентов, пишет ТАСС. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, «зачастую определенного количества коек недостаточно».
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с чего всё началось

Олег Эргашев: Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

Вице-губернатор отметил, что в Петербурге очень высокий показатель тестирования на коронавирус — 371 исследование на 100 тысяч жителей. Также Олег Эргашев рассказал, что все врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получили дополнительные выплаты за апрель и май.
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Олег Эргашев: Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

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Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

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