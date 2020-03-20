Коронавирус
РИА НовостиВласти Подмосковья объяснили исчезновение постановления о закрытии ТЦ
Правительство Московской области назвало технической ошибкой постановление о закрытии торговых центров, сообщает РБК. Накануне пресс-служба губернатора опубликовала документ, в котором собственникам торговых центров рекомендовали полностью их закрыть. Позже постановление удалили и заменили другим.
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с чего всё началось
Согласно новому постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, собственникам торговых центров в регионе рекомендовано прекратить работу кинотеатров.РБК01:47
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Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Футбол
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Предлагаем вам ознакомиться с тем, как восприняли новость о новом контракте Головина болельщики клуба: Epui-koi-enkor: - Проблема в случае с Головиным заключается в том, что он слишком неаккуратен и нестабилен.
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Политика
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Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
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В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
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Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
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В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
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Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
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Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Экономика
В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля
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