Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти Подмосковья объяснили исчезновение постановления о закрытии ТЦ

Правительство Московской области назвало технической ошибкой постановление о закрытии торговых центров, сообщает РБК. Накануне пресс-служба губернатора опубликовала документ, в котором собственникам торговых центров рекомендовали полностью их закрыть. Позже постановление удалили и заменили другим.
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с чего всё началось
Согласно новому постановлению
 губернатора Московской области Андрея Воробьева, собственникам торговых центров в регионе рекомендовано прекратить работу кинотеатров.
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Предлагаем вам ознакомиться с тем, как восприняли новость о новом контракте Головина болельщики клуба: Epui-koi-enkor: - Проблема в случае с Головиным заключается в том, что он слишком неаккуратен и нестабилен.
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В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля

Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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