Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Жители смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако сотрудники правоохранительных органов имеют право их остановить для выяснения целей поездки.