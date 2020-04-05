Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях
2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Жители смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако сотрудники правоохранительных органов имеют право их остановить для выяснения целей поездки.В источнике
С чего всё начиналось
В постановлении губернатора Андрея Воробьева говорится, что граждане обязаны не покидать места проживания за исключением выхода в магазин, аптеку, выноса мусора, обращения за медпомощью.