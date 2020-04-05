Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Ещё по теме
Главное
ИзвестияИзвестия
Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях
Live24
  • РЕН ТВ0:26
Смотрите также
2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Жители смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако сотрудники правоохранительных органов имеют право их остановить для выяснения целей поездки.В источнике
Оценить
97
48
С чего всё начиналось
В постановлении губернатора Андрея Воробьева говорится, что граждане обязаны не покидать места проживания за исключением выхода в магазин, аптеку, выноса мусора, обращения за медпомощью.
Известия вчера в 18:30
Подробнее о событии
alt

Власти сообщили правила передвижения на автомобилях в Подмосковье

Москва 24 вчера в 21:25
alt

В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты

РЕН ТВ вчера в 17:37
alt

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

Известия вчера в 18:30
реклама
Ещё по теме
Главное