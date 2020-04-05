Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Власти сообщили правила передвижения на автомобилях в Подмосковье

Москва 24вчера в 21:25

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на авто

Телеканал 360°вчера в 19:34

В Подмосковье за продуктами разрешили добираться на своей машине

ИА Красная Веснавчера в 17:58

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

Известиявчера в 18:30

В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты

РЕН ТВвчера в 17:37

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

РИА Новостивчера в 17:30

Жителям Подмосковья разрешили поездки на личных автомобилях к ближайшим продуктовым гипермаркетам

Интерфакс - Россиявчера в 16:45
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Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Ломбардии

Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами провели санитарную обработку лечебных пансионатов для пожилых людей в Ломбардии, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 02 апреля в 22:21
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка.
Известия вчера в 16:38
Здоровье

Коронавирус. Саратовские власти обновили список запретов и разрешений

Розничная торговля пока тоже остается под запретом (кроме доставки на заказ).
Четвертая Власть вчера в 02:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус

Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Калужские новости вчера в 14:58
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Кино

Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод

Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
REGNUM 03 апреля в 09:29
Армия и оружие

СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне

Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.
ANNA-News вчера в 06:13
Политика

Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января

Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.
News.ru вчера в 16:49
Происшествия

В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома

В России с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах.
Компания вчера в 07:08
Общество

Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Газета.Ru вчера в 16:17
Политика

Путин объявил о продлении «нерабочих дней» до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода в стране.
Диалог 02 апреля в 10:04
Наука

Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком

Goroday.ru 02 апреля в 06:36
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН вчера в 12:41
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 11

Коронавирус был выявлен еще у одного жителя Хабаровского края, число инфицированных в регионе достигло 11.
Московский Комсомолец 00:45
Игры

В доступе появилась игра Resident Evil 3 Remake

RuNews24.ru 00:14
Общество

Правительство утвердило порядок помощи оставшимся за рубежом россиянам

Россияне, которые остались за границей, получат помощь в размере 2,4 тыс. руб. на человека в день, говорится в документе.
РБК вчера в 15:14
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом

Gazeta.SPb вчера в 17:15
Происшествия

Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Интерфакс вчера в 17:19
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ вчера в 08:02
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 03 апреля в 05:49
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera 03 апреля в 14:37
Общество

Появилась новая информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

В Telegram-канале оперативного штаба сообщили: по состоянию на 11 часов 4-го апреля за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.
Вести Кузбасс вчера в 01:18
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» с Плесецка отложили на месяц

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск третьего спутника «Глонасс-К» с космодрома Плесецк перенесен с мая на июнь, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
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