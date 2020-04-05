Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
В постановлении
 губернатора Андрея Воробьева говорится, что граждане обязаны не покидать места проживания за исключением выхода в магазин, аптеку, выноса мусора, обращения за медпомощью.
Известиявчера в 18:30

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В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты

РЕН ТВвчера в 17:37

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на авто

Телеканал 360°вчера в 19:34

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

Известиявчера в 18:30

В Подмосковье за продуктами разрешили добираться на своей машине

ИА Красная Веснавчера в 17:58

Власти сообщили правила передвижения на автомобилях в Подмосковье

Москва 24вчера в 21:25

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

РИА Новостивчера в 17:30

Жителям Подмосковья разрешили поездки на личных автомобилях к ближайшим продуктовым гипермаркетам

Интерфакс - Россиявчера в 16:45
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Общество

Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Московский Комсомолец 04:17
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Наука

Определены породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме

Специалисты рассказали, что жители Древнего Рима разводили определенные виды собак.
Anonsens 02 апреля в 14:36
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Общество

Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:20
Общество

ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.
НТВ вчера в 10:02
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
Российская газета 03:36
Футбол

Гацкан назвал лучшую команду России

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Гацкан назвал лучшую команду чемпионата России.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

В России могут продлить учебный год в школах до 8 июня

Напомним: в России из-за нерабочего месяца всех детей перевели на дистанционное образование.
МонаВиста вчера в 11:26
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 03 апреля в 04:38
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 03 апреля в 06:07
Общество

В Москве за сутки коронавирус обнаружили у 536 человек, всего — 3893

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Москве за последние сутки выросло на 536, следует из данных регионального Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 03:47
Спорт

Saints Row: The Third Remastered быть: игра появилась в базе ESRB

Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Здоровье

В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.
Новый День 02:46
Общество

Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой

Более 80% респондентов заявили, что провели это время с пользой. Самым важным делом было признано общение с семьёй.
News.ru 03:43
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

В Ярославской области выявили шестой случай заражения коронавирусом

Шестой пациент с коронавирусом появился в Ярославской области, мужчина вернулся из-за границы, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов в воскресенье.
РИА Новости 03:53
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Общество

На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США).
Известия 01:49
Общество

Власти Москвы приготовили 20 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

Собянин уточнил, что в региональных, федеральных и частных клиниках приготовили почти 20 тысяч коек для пациентов, инфицированных коронавирусом.
Московский Комсомолец 01:48
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 03 апреля в 06:31
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Экономика

В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса

REGNUM вчера в 22:19
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:36
Авто

Tesla выпустила рекордное количество электромобилей

Tesla выпустила рекордное количество электроавтомобилей.
Деловое.ТВ вчера в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
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