с чего всё началось

В ходе мероприятия были приняты ряд решений. Так, по словам Воробьева, в Подмосковье с 23 марта будут объявлены трехнедельные школьные каникулы. При этом уже с сегодняшнего дня в образовательных учреждениях вводится режим свободного посещения.

Политика Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Шоу-бизнес Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом Голливудский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Футбол Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.

Общество В Турции резко выросло число заразившихся коронавирусом В Турции зарегистрированы 12 новых случаев заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Фаахреттин Коджа 16 марта в Twitter.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Авто Сфотографировали новый кроссовер Volkswagen для России Автомобиль по сути является перелицованным Skoda Karoq, причем для китайской модели использовали удлиненную версию кроссовера.

Общество Финляндия вводит чрезвычайное положение "Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

Политика Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.

Общество В Тульской области вводится режим повышенной готовности Глава региона сообщил, что 16 марта с 18:00 в Тульской области из-за эпидемиологической обстановки вводится режим повышенной готовности с ограничением массовых мероприятий.

Здоровье ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.

Футбол УЕФА не имеет права определять чемпионов лиг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет права определять чемпионов лиг, если турниры не будут доиграны из-за коронавируса, сообщает A Bola.