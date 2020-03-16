Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВласти Подмосковья объявили трехнедельные школьные каникулы с 23 марта

В ходе мероприятия были приняты ряд решений. Так, по словам Воробьева, в Подмосковье с 23 марта будут объявлены трехнедельные школьные каникулы. При этом уже с сегодняшнего дня в образовательных учреждениях вводится режим свободного посещения.
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" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ученики подмосковных школ со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы, передает ТАСС.
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Подмосковные школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта

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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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