Коронавирус
Московский КомсомолецВласти Подмосковья объявили трехнедельные школьные каникулы с 23 марта
В ходе мероприятия были приняты ряд решений. Так, по словам Воробьева, в Подмосковье с 23 марта будут объявлены трехнедельные школьные каникулы. При этом уже с сегодняшнего дня в образовательных учреждениях вводится режим свободного посещения.
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с чего всё началось
На своей странице "ВКонтакте" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ученики подмосковных школ со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы, передает ТАСС.Инфорос12:20
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